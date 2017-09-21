Türkiye, Irak ve İran'dan IKBY'ye ortak uyarı

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Irak-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nda Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Toplantının ardından kabul edilen ortak bildiride, üç bakanın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumu görüştükleri kaydedildi.
Bildiride, "Toplantıda bakanlar, Irak'ın siyasi birlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kesin kararlılıklarını tekrar teyit etti." ifadesine yer verildi.
Bakanların, terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük bir zafer elde edilerek Ninova vilayetinin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen bildiride, Irak halkının tamamının DEAŞ'a karşı savaştaki azim, taahhüt ve kararlılığı vurgulandı.
Hala DEAŞ'ın kontrolünde bulunan alanların kurtarılmasının önemine odaklanılması gerektiği ifade edilen bildiride, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrara ulaşılabilmesi için kurtarılan yerlerde de DEAŞ sonrası istikrarın sağlanmasının ehemmiyetine dikkati çekildi.
Bildiride, IKBY'nin yapmayı planladığı referanduma ilişkin şunlar kaydedildi:
"Bakanlar, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de yapmayı planladığı ve Irak'ın DEAŞ'a karşı çok zor elde ettiği kazanımları tehlikeye atan referanduma ilişkin endişelerini ifade etti. Üç bakan, IKBY'nin yapmayı planladığı referandumun anayasaya aykırı olması ve bölgede bastırılması zor yeni ihtilaflara yol açma riski taşıması konusundaki kaygılarını da belirtti. Türkiye, Irak ve İran dışişleri bakanları, referanduma net bir biçimde karşı olduklarını kaydetti. Bakanlar, IKBY liderliğini referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarmaya karar verdi. Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı."
Bağdat ve Erbil arasındaki meselelerin tek çözümünün Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog yoluyla sağlanabileceği belirtilen bildiride, "Bakanlar, bu gerginliğin çözümü ve kontrol altına alınması konusunda Türkiye ve İran'ın desteğinin önemine vurgu yaptı. IKBY'nin referandumu iptal etmesi konusunda ikna edilmesi için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç duyulduğunu tekrarladılar. Bu çerçevede, uluslararası topluma bu konuya müdahil olmaya devam etmesi çağrısını yinelediler." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.