Türkiye İran ile ekonomide işbirliğine gidiyor

Yıllar önce hedef olarak belirlenen 30 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 10 milyar dolarda kaldığını söyeleyn Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dördüncü yüksek düzeyli strateji konseyi de 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyici maddesi oldu. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığına, savunma sanayine varana kadar her türlü konuda arkadaşlarımızı teşvik ettik. Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik. Merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bu konudaki anlaşmayı imzalayacaklar" dedi.

Karşılıklı banka açılışlarının da hızlanacağını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bankalarımızın İran'da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye'de şube açmaları konuları hareketlenecektir. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Onun için enerji bakanlarımızın bu noktadaki işbirliği önem arz ediyor. Kültür-turizm bakanlarımızın aralarındaki işbirliği büyük önem arz ediyor. Bu konudaki tecrübemizi İran'la özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında çok ciddi bir geçmişe sahip olan İran'a inanıyorum ki ülkemizden binlerce onbinlerce insan ziyarete gelecektir. Şu anda Türkiye'den İran'a olan THY seferleri zaten bunun bir işaretidir. Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı İran'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, edeceğiz."

RUHANİ: ÜÇ GÜMRÜK KAPISI 24 SAAT ÇALIŞACAK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani da iki ülkenin ekonomik işbirliği için önemli kararlar aldıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin ülkelerin milli para birimleriyle yapılması alınan en önemli kararlardandı. Bankacılık konusunda alınan kararlar önümüzdeki haftanın sonuna kadar nihai sonuca varacaktır. Üç gümrük kapısı 24 saat çalışacak.

İki ülke arasında yatırımcılığı kolaylaştırmak adına, İran tarafı Türk yatırımcılara gerekli kolaylığı sağlayacak. Türk tarafı İran'da daha fazla doğalgaz almak istediğini bildirdi. İran tarafı, Türkiye'den bu konuda yatırımlar yapmasını istedi, Türkiye de yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi."

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