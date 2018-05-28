A Milli Takımımız, hazırlık maçında İstanbul'da İran ile karşılaşıyor...

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

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TÜRKİYE 1-0 İRAN (6' Cenk Tosun)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Valentin Kovalenko

SAAT: 21.15

YAYIN: S Sport & Kanal 7

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf, Cenk

YEDEKLER: Harun, Sinan, Ömer, Serdar Gürler, Oğuzhan, Umut, Mehmet Zeki, Mahmut, Deniz, Kenan, Yunus, İrfan Can, Ertuğrul, Tarkan, Berkay

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Milad Mohammadi, Masoud Shojaei, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Ramin Rezaeian

TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

Mircea Lucescu: Kaybetmekten nefret eden bir ekip kurmayı hedefliyorum. Bu karakteri aşılamaya çalışıyoruz. Eskilerin tecrübeleri ile gençlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Gelecek 6-7 senenin ekibini kurmak istiyoruz. Bu 3 maç da bunun ilk ayağı olmalı. Her seferinde takımda hak edenin olmasını ve sürekli yer almasını istiyorum.

44 YIL SONRA

A Milli Takımımız, İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya geliyor... İki ekip son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.

7. RANDEVU

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçında... İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran'ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

İLK MAÇ 1950'DE

Türkiye ve İran ilk kez, 28 Mayıs 1950'de İstanbul'daki İnönü Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmıştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 6-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Reha Eken (3), Lefter Küçükandonyadis (2) ve Halit Deringör attı.

MAÇLAR

Türkiye ile İran A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.01.1974 Karaçi RCD Kupası 1-0 17.09.1969 Ankara RCD Kupası 4-0 26.11.1967 Dakka RCD Kupası 1-0 16.03.1966 Tahran RCD Kupası 0-0 25.07.1965 Tahran RCD Kupası 0-0 28.05.1950 İstanbul Özel 6-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

A MİLLİ TAKIM 558. KEZ SAHADA

Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 264'ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 239'u evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 557 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 557 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİNCİ MİLLİ HEYECAN

Türk Milli Takımı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ikinci maçını İran ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu statta ilk maçını Yunanistan ile oynamıştı. Türkiye, o karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanmıştı.

MİLLER 2,5 YIL SONRA İSTANBUL'DA

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ikinci maçını oynayamaya hazırlanan Milli Takım, uzun bir aradan sonra İstanbul’da sahne alacak. Milliler, yaklaşık 2.5 yıl sonra İstanbul’da bir maça çıkacak. İstanbul’daki son karşılaşmasını 17 Kasım 2015’te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayan Ay-Yıldızlı ekip, Türkiye’deki son 11 maçının 7’sini Antalya, 3’ünü Eskişehir, birini de Konya’da yapmıştı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 9. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 9. maçına İran karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenilirken, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti. Milli takım son hazırlık maçında ise deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

MAYIS AYINDA 21 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde mayıs ayında 54 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip 54 karşılaşmada 21 galibiyet, 22 yenilgi ve 11 beraberlik aldı. Milli takım, bu karşılaşmalarda 68 gol atarken, kalesinde ise 78 gol gördü. Mayıs ayındaki en farklı galibiyetini 28 Mayıs 1950'de yarınki rakibi İran karşısında 6-1'lik sonuçla alan Türkiye, en farklı yenilgisini ise 28 Mayıs 1928'de Mısır'a 7-1 mağlup olarak yaşadı.

2018'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İran karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.