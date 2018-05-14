A Milli Futbol Takımı'nın İran ile 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın internet üzerinden bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı. Kırmızı üyelerin internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, iki gün devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 1. kategori için 30 lira, 2. kategori için 20 lira ve 3. kategori için de 10 lira olacağı duyuruldu.