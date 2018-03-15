Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek olacak.