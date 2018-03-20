Türkiye A Milli Takımımız, hazırlık maçı kapsamında İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Milli takıma destek vermek isteyen vatandaşlar maça büyük ilgi göstererek biletlerini satın aldı. İnternetten satışı kısa sürede biten Türkiye - İrlanda maçının gişe bilet satışı ise Antalya Stadyumu'ndaki gişelerden devam ediyor. Türkiye - İrlanda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - İrlanda maçının detayları...

TÜRKİYE - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İrlanda hazırlık maçı için karşı karşıya gelecek. Türkiye - İrlanda hazırlık maçı 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE İLE İRLANDA 14. RANDEVUDA

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.



İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

AY-YILDIZLILAR, RİVA'DA TOPLANDI

A Milli Takımımız, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

18 Mart'ta kulüp takımlarıyla karşılaşmaya çıkan futbolcular sahada yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerine çalıştı.

A Milliler, bugün saat 18.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak.