Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.

Kariyerini Serie A devlerinden Milan'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, maç sonrasında açıklamalar yaptı. 2018'e iyi başladıklarını dile getiren yıldız futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık, 2018'e iyi başladık. Böyle başlamamızın sebebi, idmanlarda iyi çalışmamız. Takım halinde iyi oynadık. Daha fazla gol bulabilirdik. Formalar uğur getirdi, çok güzel. İnşallah böyle devam ederiz." yorumunu yaptı.

Hakan zaman vurgusu yaparak şunları söyledi:

Bu işte sabır gerekiyor. Çok çalışmalıyız, önümüzdeki turnuvalar çok önemli. Zamanımız var. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Her turnuvaya katılmak istiyoruz, bu hep hedefimiz.