Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek. A Milli Takım Teknij Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Martin O'Neill'ın basın toplantısının uzun sürmesine tepki gösterdi. Maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, O'Neill'a tepki olarak basın toplantısına katılmadı.

A Milli Futbol Takımı'nın başında 7. maçında 2. galibiyetini elde eden Mircea Lucescu, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Lucescu mücadele sonrasında şunları söyledi:



"Benim için oyunun tarzı, oynadığımız futbol önemliydi. Özellikle ilk yarı oyunun tam hakimiydik ve rakip kaleye 9 şutumuz vardı"

"İlk yarıda oyunun yönünü çabuk değiştirdik ve sonunda da şut atabildik. İkinci yarıda da iyiydik. Oyuncu değişiklikleri de gelince oyunun ritmi tabii ki değişti."

"Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Bu kez daha disiplinliydik, herkes kendi bölgesini iyi savundu ve böylelikle oyun kontrolünü elimizde tuttuk."

"İrlanda, kaybetmek istemeyen ve güçlü bir ekipti. Oynayan oyuncularım adına çok mutluyum. Şimdi önümüzde üç gün var ve ardından Karadağ ile karşılaşacağız. Onlar da oldukça güçlü bir takım."

Lucescu basın toplantısı odası dışında kısa bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Takım istediğimizi yaptı. Oyuna tamamen hakimdik. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız.