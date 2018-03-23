Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.

İrlanda cumhuriyeti'nde kaptan Seamus Coleman, maç sonunda açıklamalar yaptı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da kariyerini sürdürdüğü İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da forma giyen Coleman, "Öncelikle kaptan olarak çok üzgünüm. Bu maça çok motive çıktık ancak kazanamadık." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de son 3 maçta 4 gol kaydeden Cenk Tosun'la ilgili de konuşan tecrübeli sağ bek, "Cenk Tosun takımımızda son haftalarda güzel goller atıyor, umarım önümüzdeki haftalarda, Manchester City maçında da bu iyi performansını sürdürür." yorumunda bulundu.