Türkiye İş Bankası'ndan önemli iş birliği

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Da Vinci Televizyon Kanalı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve dünyada milyonlarca ebeveynden aldığı geri bildirimlerle çocuklara tamamen teknoloji ve bilimi sevdirmek için kurguladığı Da Vinci Kids eğitim uygulamasının Maximum Mobil ekosistemine dahil edilmesi ile yeni nesil çocuklar için hazırlanan eğitimlere dijital platform üzerinden hızlı ve kolay bir erişim sağlanıyor.

İş Bankası iş birliği ile Maximum Mobil uygulamasındaki Dijital Kod Market üzerinden İş Bankası özellikli kredi kartı sahiplerine çeşitli üyelik fırsatlarıyla sunuluyor. Türkiye İş Bankası müşterilerinin, çocukların teknoloji ve bilimle daha önde ve donanımlı bireyler olması için yıl boyunca faydalanabilecekleri Da Vinci Kids eğitim fırsatlarının ilki, 3 günlük ücretsiz deneme kampanyasıyla başladı. Maximum Mobil üzerinden katılım sağlanan ve 30 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya ile aileler çocukları için Da Vinci Kids uygulamasının tüm eğlenceli eğitim videolarını 3 gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilecek.

Ayrıca İş Bankası müşterilerinin yanı sıra diğer banka kredi kartı müşterileri de hayatlarını kolaylaştıracak Maximum Mobil deneyimlerinden yararlanabiliyor, İş Bankası müşterisi olan ya da olmayan tüm kredi kartı kullanıcıları Maximum Mobil üzerinden Da Vinci Kids’in 1 aylık, 6 aylık ya da 12 aylık kullanımlarına Dijital Kod Market aracılığı ile kolaylıkla ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Da Vinci Televizyon Kanalı Üst Yöneticisi (CEO) Ferdinand Habsburg, Da Vinci Kids’in hızla gelişen dijital çağın dinamizmi içinde çocuklara hayallerine ulaşma cesareti kazandırdığını belirtti. Öğrenmenin sürekliliği ve çocukların istedikleri yerde istedikleri zamanda bilgiye ulaşabilmeleri üzerine şekillenen ortak eğitim vizyonlarının Türkiye İş Bankası ile kendilerini bu büyük iş birliğinde bir araya getirdiğini aktaran Habsburg, "Bu iş birliğinin dünyayı eğlenerek keşfeden, teknoloji ve bilimle dolu olan Da Vinci dünyası için büyük bir esin kaynağı olacağına inanıyoruz. Daha çok çocuğun Da Vinci Kids içeriklerinden faydalanabilmesi için eğitim fırsatlarımız yıl boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan da İş Bankası olarak günlük hayata dair farklı ihtiyaçlar için uçtan uca bir deneyim sunacak şekilde tasarladıkları mobil uygulaması Maximum Mobil ile müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Sezercan, son olarak Da Vinci Kids mobil eğitim uygulamasının Maximum Mobil üzerindeki Dijital Kod Market ile çocukların dijital dünyalarında eğitimlerine kolaylıkla ulaşabilmelerini sağladıklarını kaydetti.