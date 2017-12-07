Türkiye İş Bankası üst yönetimine 3 yeni isim

Türkiye İş Bankası üst yönetiminde gerçekleşen değişiklik ile Şahismail Şimşek, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Yeni atamalar kapsamında Şahismail Şimşek KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış, Ticari Bankacılık Pazarlama ve Ticari Bankacılık Ürün; Ebru Özşuca Hazine ve İktisadi Araştırmalar; Gamze Yalçın ise Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinden sorumlu olacak.

1992 yılında Yenişehir/Ankara Şubesi’nde memur olarak göreve başlayan Şahismail Şimşek, son olarak Avcılar Ticari Şube Müdürü ve Ticari Bankacılık Satış Müdürü görevlerindeydi. 1993’te İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Ebru Özşuca ise son olarak Hazine Müdürü görevindeydi. 1993 yılında İş Bankası Organizasyon Müdürlüğü’nde göreve başlayan Gamze Yalçın ise son olarak Risk Yönetimi Müdürü olarak görev yapıyordu.

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