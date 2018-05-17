Türkiye-İsrail gerilimi iç politikada nasıl rol oynuyor?

2010 yılındaki Mavi Marmara baskınından 6 yıl sonra varılan anlaşmayla normalleşen Türkiye-İsrail ilişkileri, Gazze Şeridi'nde en az 60 Filistinli protestocunun öldürülmesi sonrası yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.
Hükümet ve tüm siyasi partiler, İsrail'i ortak bir dille kınıyor. Kamuoyunda Ankara'nın sert tepkisine destek büyük, Filistin'e destek protestoları da sürüyor.
Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 24 Haziran seçimleri öncesi Filistin sorununu iç siyasete alet ettiğini öne sürenler de var. İsrail ile süregelen ekonomik, askeri ve siyasi anlaşmalar, eleştirilerin başlıca nedeni.
Peki Türkiye'nin İsrail'e yönelik çıkışları iç politikada nasıl rol oynuyor?
İsrail'e en sert tepki gösteren liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dönem Başkanı olarak 18 Mayıs'ta yapılacak zirveye öncülük edecek. Cuma günü de Yenikapı meydanında bir miting yapacak.
Erdoğan seçimlerde hem cumhurbaşkanı adayı hem de AKP Genel Başkanı olarak kampanya yürütüyor. Dolayısıyla İsrail'e yönelik çıkışların samimiyetini sorgulayan bir kesim de var. Bazıları hükümeti seçim öncesi 'siyasi istismar' yapmakla suçluyor.
TBMM'ye ikili anlaşmaların iptali için verilen önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi ile soru işaretleri büyüdü.
http://twitter.com/ozkan_yalim/status/996695998599696384
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Devletler canları sıkıldığı taktirde 'ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum' deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı, konusu kalmamış bir sözleşmedir" derken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma iptal edilsin" diyenleri fırsatçılıkla suçladı.
İsrail-Türkiye ilişkilerinin iç siyasete etkisi sorulduğunda, akla iki kilit olay geliyor: Biri 2009'da dönemin başbakanı Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı "one minute" çıkışı, diğeri de Mavi Marmara baskını.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in de katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış" panelinde konuşan Erdoğan, konuşmasının kısıtlandığı gerekçesiyle "one minute" (bir dakika) diyerek tepki göstermiş, ardından oturumu terk etmişti. Erdoğan'ın bu çıkışı Türkiye kamuoyunda "dünya lideri" yakıştırmasının da önünü açtı, bazılarınca "Türk milletinin uyanışı" diye nitelendi. Erdoğan daha sonra "Tavrım moderatöreydi" dedi.
2010'da Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara filosuna İsrail ordusunun düzenlediği operasyon sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesi, gerilimi zirveye taşıdı. Diplomatik ilişkilerin düzeyi düşürülürken, askeri işbirliği askıya alındı. Türkiye'nin Filistin'i sahiplenen söylemi hem içeride hem dışarıda destek gördü. 2011'deki 'Arap Baharı turunda' Mısır'a giden Erdoğan, coşkuyla karşılandı, Orta Doğu ve Arap dünyasında "kahraman" ilan edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın desteğiyle Türkiye'den özür dilemesi ile Erdoğan "İsrail'e özür dilettiren lider" sıfatını kazandı.
2016'da İsrail'le Türkiye arasında imzalanan ve ilişkilerin normalleşmesini içeren anlaşma kapsamında İsrail, 20 milyon dolar tazminat ödedi
Bu nedenle İsrail'e meydan okuyan Erdoğan ve hükümeti, bir yandan İsrail ile olan anlaşma nedeniyle 'ikiyüzlülükle' suçlanıyor.
Nitekim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "onur kırıcı" diye nitelediği sözleşmeyi ön gören kanunun iptal edilmesini istedi, "20 milyon doları ben size bulacağım" dedi.
http://twitter.com/HsnBozkurt/status/996515838168633345
http://twitter.com/umitozdag/status/996255389061697537
Hükümet ise eleştirilere karşılık muhalefeti "tribünlere oynamakla" suçladı.
BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlar, Gazze Şeridi'ndeki ölümler karşısında, zaten Türkiye'den başka bir tavır beklenemeyeceği görüşünde hemfikir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Türkiye'nin son çıkışlarında iç politika maksadı görmenin zor olduğu görüşünde.
"Yaşanan tam bir katliamdır, kimsenin meşru ya da haklı göstermesi beklenemez" diyen Çeviköz, Ramazan arifesinde yaşanan olayın çoğunluğu Müslüman olan Türkiye toplumunda tepkileri daha da kuvvetlendirdiğini söylüyor.
Öte yandan Çeviköz'e göre, "milliyetçi duyguları canlandırmak" için Filistin meselesinin iç siyasette araç olarak kullandığı örnekler AKP iktidarı döneminde de mevcut. Erken seçimler öncesi "buradan rant sağlama çabası var mı?" sorusu da anlamlı:
"Seçimlerde çok değişik ittifaklar ve partiler yarışacak. Filistin konusunda öncü rol almak ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olmak, hem bir görünürlük hem de 'Bu konuya dünyada başka sahip çıkan yok' algısı yaratıyor. Fevkalade duygusal tepkileri olabilen toplumumuzda bundan getiri sağlama hedefi de, başarılı sonuçlar doğurabiliyor."
ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı sonrası Washington'dan ziyade İsrail'i eleştirdiğini hatırlatan Çeviköz, AKP'nin bu gibi gelişmeleri "Müslüman dayanışması adı altında siyasi bir dönüşüm yaratarak" değerlendirdiği görüşünü de dile getirdi.
Çeviköz sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail ile ilişkilerin kopmasının Türkiye'nin menfaatine uymadığı anlaşıldı ve normalleşmeye gidildi, bir yandan da iç politika için imkanlar yaratılmaya çalışıldı. Filistin anladığım kadarıyla Türkiye'de, Arap ülkelerinde ve İslam dünyasında gördüğümüzden çok daha fazla tepki yaratıyor. Bunun da ancak meselenin araçsallaşması üzerinden sağlanabileceği görüşündeyim."
Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden akademisyen Dr. Selin Bölme'ye göre Filistin, "sadece Türkiye için değil tüm Orta Doğu ülkeleri için bir kart" niteliğinde.
AKP'nin iktidara geldiğinde Filistin meselesini sahiplenerek "Orta Doğu sokaklarında bir ivme yarattığını" söyleyen Bölme, bölgedeki kriz devam etse de konunun zaman zaman gündemden düşüp kriz ve seçim gibi değişim dönemlerinde yeniden konuşulduğu görüşünü dile getirdi.
Gazze'deki ölümler konusunda İsrail'i savunmanın mümkün olamayacağını söyleyen Bölme'ye göre Türkiye'nin tepkisi doğal.
Bölme, Türkiye'nin sert çıkışlarına rağmen İsrail'le silah ve ticaret anlaşmalarından ise ödün veremediği görüşünde:
"Türkiye Filistin halkının acılarını paylaştığını her fırsatta vurguluyor, diğer yandan da ticari ilişkilerin devamı için meseleyi işlevsel bir karta dönüştürüyor. Özellikle iktidar partisinden gelen 'ezilen halkların yanındaki lider' söylemi hem kamuoyunda, hem de sandıkta karşılık buluyor. Türkiye'nin bugün gösterdiği değil göstermediği tepkiler üzerinden samimiyetini sorguluyorum."
Uzmanlar, İsrail-Türkiye ilişkilerinin düşük ivmede devam edeceği görüşünde.
Ünal Çeviköz' e göre, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın baskısı, ortak çıkarlar ve Yahudi lobisinin çabaları sonucu ilişkiler normalleşti ama artık bu koşullar yok.
Bu da Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri "tehlikeli" bir konuma sürükleyebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.