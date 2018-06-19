Uzunkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İşkur İl Müdürlüğü tarafından MTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Proje (MEGİP) toplantısı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte bugün birtakım görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mersin'de nisan ve mayısta 2 bin 52 iş yerinde yüz yüze araştırma yaptıklarını anlatan Uzunkaya, 2000'li yılların başında Mersin'in yıllık istihdamının 400 olduğunu, bu rakamın şimdilerde 30 binlere geldiğini bildirdi.
Uzunkaya, İŞKUR'un 72 yılını geride bıraktığını, 2000'li yılların başına gelindiğinde "Böyle bir kuruma ne gerek var, kapatılsın." denilen bir kurumken, bugün 81 ilde 8 bin 500 personelle hizmet verdiklerini aktardı.
"KADINLARIN İŞ GÜCÜ PİYASASINDA AKTİF OLMASI LAZIM"
Avrupa Birliği'nin (AB) 2007-2017 yılları arasındaki 10 yıllık istihdam rakamının 7 milyon 190 bin, ABD'nin de yine aynı dönemde istihdamının 7 milyon 291 bin olduğunu belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyon. İstediğimizde neleri başarabileceğimizin ölçüsü olarak söylüyoruz. İş verenler ve iş adamlarımızın ne kadar gayret sarf ettiği ortada. AB 28 ülkede iş gücü piyasasına katılım rakamı 9 milyon. Türkiye 8.8 milyon. Tüm verilere bakınca böyle. Kadın iş gücü çok önemli. Bir ülkede kalkınma ve büyümeden bahsedeceksek kadınların iş gücü piyasasında aktif olması lazım. 10 yıl öncesine kadar kadınların oranı yüzde 23'lerdeydi. Bugün 34'lere gelen rakamlardan bahsediyoruz. 10,4'lük bir artış var. Bu Avrupa'da da Amerika'da da yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir artıştan bahsedemezsiniz."
Uzunkaya genç istihdamının önemine de dikkati çekerek, bu süreçte gençlerin iş gücüne katılım oranının 6,7'lere çıktığını bildirdi.
Başarıların tesadüfler sonucu olmadığını dile getiren Uzunkaya, "Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasası verilerini dün açıkladı. Ne oldu? 10,1. Nereden? 11.7'den. Bakın hani 'tek haneler' deniyor ya buradan müjde veriyorum. Önümüzdeki ay açıklanacak rakamlarda Türkiye işsizlik rakamlarında artık tek haneleri görecek. Bu gayretlerimiz sonucunda görecek." ifadelerini kullandı.
"İŞ ADAMLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM"
Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 1,5 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirildiği aktaran Uzunkaya, İŞKUR'un da tarihinde ilk kez 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yaptığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş teşviklerle iş gücü piyasasının hizmetinde olduklarını kaydeden Uzunkaya, "İşveren yatırım yapmadan büyüme olur mu? Türkiye'nin 500 milyar ihracat hedefi varsa bu hedefi gerçekleştirmek için iş adamlarımızın önünü açmamız lazım." dedi.
Uzunkaya, Mesleki Eğitim ve Geliştirme İşbirliği Projesi'nin (MEGİP) ilik uygulamasını da Mersin'de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
"İŞ DÜNYASI OLARAK BİZ EĞİTİMİN ÖNEMİNİ HER PLATFORMDA BELİRTİYORUZ"
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da İŞKUR'un kamu kurumları arasında özel sektör mantığıyla çalışan bir kurum olduğunu söyledi.
İŞKUR'u iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Kızıltan, "İş dünyası olarak, üretmek ve kentimizin zenginliği olmak bizler için bir gururdur. Ancak, bize bundan daha da çok gurur veren şey; kentimizin istihdamına katkı vermektir. Bir ülkenin gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi için en temel unsur eğitimdir. İş dünyası olarak biz eğitimin özellikle de teknik ve mesleki eğitimin önemini her platformda belirtiyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından en çok istihdam yapan firmalara plaket verildi.
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