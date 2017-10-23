Tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre eylülde 68,7 olan endeks, ekimde 67,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,9 azalarak ekim ayında 87 olarak kayıtlara geçti. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylülde 94,7 iken yüzde 4,5 azalarak 90,4 değerine düştü. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı beklentisindeki tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise eylüle göre yüzde 0,6 artarak bu ay 70,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4,2 arttı. Eylülde 20,2 olan endeks 21 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Tüketici Güven Endeksi