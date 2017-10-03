Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, nerde ve saat kaçta?

Türkiye ile İzlanda, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek. En son Hırvatistan ile oynayan ve bu maçtan 1-0 galip ayrılan Türkiye, Eskişehir'de konuk edeceği İzlanda karşısından galibiyetle ayrılarak rakibini evine üzgün göndermeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye-İzlanda maçı 6 Ekim 2017 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Polınyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

SON MAÇ FİNLANDİYA KARŞISINDA

Türkiye, grubun son karşılaşmasını Finlandiya ile oynayacak. Türkiye-Finlandiya karşılaşması, 9 Ekim' de Finlandiya'nın Veritas Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien Hicham Zakrani yönetirken, yardımcılığını ise Frederic Haquette yapacak. Karşılaşma Tv8 üzerinden naklen yayınlanacak.

EN GOLCÜLER

Türkiye: Cenk Tosun (3), Volkan Şen (2), Burak Yılmaz (2)

İzlanda: Alfred Finnbogason (3), Gylfi Sigurdsoon (3), Björn Sigurdarson (1)

SON MAÇ KADROLARI

Türkiye: Volkan Babacan, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İzlanda: Hannes Halldorsson, Sverrir Ingi Ingason, Hördur Magnusson, Ragnar Sigurdsson,Birkir Saevarsson, Aron Gunnarsoon, Birkir Bjarnason, Emil Hallfredsoon, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdssoon, Jon Bödvarsson

FIFA'DAN LUCESCU'YA CEZA!

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü olan Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından ceza geldi. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynanan Ukrayna maçındaki olaylardan sonra Lucescu'ya 1 maç ceza verildi. Ay Yıldızlıların 6 Ekim'de oynayacağı İzlanda karşılaşmasında Tayfur Havutcu görev başında olacak.

MİLLİLERİN ANTALYA KAMPI BAŞLADI

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup karşılaşmalarına çıkacak olan Ay Yıldızlılar kampa başladı. Milli Takım dün Antalya'da toplandı. Kampa giren milliler, ilk çalışmalarını basına kapalı olarak Sentido Zeynep Resort'un sahasında saat 18.30'da gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Lucescu tarafından yapılan antremanda, kulübü Fortuna Düsseldorf'un dün akşamki maçının kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ile uçakları daha sonraki saatlerde Antalya'ya inecek Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı. Dün antremanda futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer futbolcular 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.

A Milli Takım, bugün saat 18.30'da Sentido Zeynep Resort'un sahasında yapacağı idman ile İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak.

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