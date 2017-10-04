Türkiye-İzlanda maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2018 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turun son iki virajında tüm kozlarını oynayacak. 14 puanla 3. sırada yer alan ve iki maçı kazanması durumunda Dünya Kupası bileti almak istiyor. Türkiye, grubun son ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlıların bu kritik karşılaşmasını izlemek isteyen vatandaşlar, maç bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı nerede, hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın tüm detayları haberturk.com'da...

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Milli Takım'ı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son iki virajında kritik maça çıkacak. Türkiye, 6 Ekim Cuma günü saat 21.45'te İzlanda'yı Eskişehir'de konuk edecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

ARDA TURAN A MİLLİ FORMA İLE "DALYA" DİYECEK

Arda Turan, Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü İzlanda ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak.

Arda, A Milli Takım formasını ilk olarak 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşındayken Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta giydi. Türkiye'nin, Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Mehmet Topuz'a bırakmıştı.

Geride kalan 11 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Arda, İzlanda maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, İzlanda karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 4. oyuncu unvanını da elde edecek.

ARDA TURAN İLE 57 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Arda Turan'ın forma giydiği 99 maçta, 57 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Arda'nın forma giydiği 55'i resmi, 44'ü özel maçın yarıdan fazlasını kazanmayı başardı.

"İZLANDA MAÇI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile 6 Ekim'de oynayacağı maçın çok önemli olduğunu belirtti.

İzlanda ile yapılacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Demirören, milli futbolcuların Dünya Kupası hedefinden taviz vermeyeceğini ifade etti.

Felsefelerini "Asla vazgeçme" sözü üzerine kurduklarını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki taraftarın, Hırvatistan maçında sergilediği fair-play'den taviz vermeyen koşulsuz desteği, sadece Türkiye'nin değil, yabancı konuklarımızın da hayranlığını kazandı.

İzlanda karşılaşması Dünya Kupası'na katılma hedefimiz doğrultusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu maçı Eskişehir'in coşkulu taraftar atmosferinde oynayacak olmak inancımızı arttırıyor.

Taraftarlarımızın tribündeki görevlerini yerine getireceğinden ve futbolcularımızın da zoru başarma ruhu ile oynayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Milli futbolcularımız, uluslararası turnuvaların finallerinde düzenli olarak yer alma hedefinden kesinlikle taviz vermeyecektir."

"EKİM AYINDA ÖNEMLİ BİR KUTLAMA YAPMAYI UMUYORUZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitme umutlarının hala güçlü olduğunu söyledi.

Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesi maç kitapçığında yer alan açıklamasında, hakem hatalarının etkisiyle Ukrayna'ya yenilmelerine rağmen Eskişehir'de taraftarların coşkulu desteğiyle gruptaki en ciddi rakiplerinden Hırvatistan karşısında önemli bir zafer kazandıklarını dile getirdi.

Hırvatistan'ı yenen milli takımın sadece tarihinde bu rakibe karşı ilk galibiyetini almadığını aynı zamanda gruptaki iddiasını da sürdürdüğünü kaydeden Lucescu, "Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası’na katılma umutları halen tazeliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma yolunda ilk olarak İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatan Mircea Lucescu,"İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye'nin de yer aldığı gruptan finallere çıkmış, burada İngiltere’yi geçip çeyrek finale kadar ilerlemişti.

Halen benzer bir kadro ile mücadele eden, fizik güce dayalı stilleri, uzun top ve ortaları sıklıkla kullanan oyun anlayışları ile İzlanda, her bakımdan rakiplerine zorluk çıkartan bir ekip. Bu bakımdan, asla hafife almamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 mağlup etmesinin futbol kamuoyunun hafızasından henüz çıkmadığını vurgulayan Lucescu, şu görüşlere yer verdi:

"Hepimiz, buna benzer bir zaferin tekrar etmesini arzuluyoruz. Ancak unutulmasın ki o karşılaşma ile bu müsabaka arasında önemli bir fark bulunuyor. İki yıl önce oynanan maçta, şampiyonaya gitmeyi garantilemiş bir İzlanda vardı. Ancak bu kez, dört takımın da grupta çok çetin bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Üstelik üçüncü olmanın hiçbir getirisi olmayacak.

Hırvatistan maçında oyuncularımız neler başarabilecek kaliteye sahip olduklarını gösterdiler. Onlar için zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin onlara vereceği itici güç olacaktır.

Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo Coelho’nun bir sözü ile bitirmek istiyorum: Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır."

TÜRKİYE'NİN BAŞINDA TAYFUR GÖREV ALACAK



A Milli Takım'ın Teknik Direktörü olan Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından ceza geldi. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynanan Ukrayna maçındaki olaylardan sonra Lucescu'ya 1 maç ceza verildi. Ay Yıldızlıların 6 Ekim'de oynayacağı İzlanda karşılaşmasında Tayfur Havutcu görev başında olacak.

SON MAÇ FİNLANDİYA KARŞISINDA

Türkiye, grubun son karşılaşmasını Finlandiya ile oynayacak. Türkiye-Finlandiya karşılaşması, 9 Ekim' de Finlandiya'nın Veritas Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien Hicham Zakrani yönetirken, yardımcılığını ise Frederic Haquette yapacak. Karşılaşma Tv8 üzerinden naklen yayınlanacak.

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