Türkiye Japonya'ya kanatlı et gönderecek

Japonya'ya, geçmiş senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle kanatlı hayvan ürünleri ihraç edilemezken, Ekonomi Bakanlığının girişimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teknik çalışmalarıyla ihracatın önü açıldı.

BESD-BİR Başkanı Koca, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Japonya'nın çok büyük bir pazar olduğunu ve Türk kanatlı sektörü için hedef ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Sektörün her açıdan bu ülkeye kanatlı eti ihraç etmek için hazır olduğuna işaret eden Koca, hayvansal ürün ticaretinin belirli kurallara bağlı olduğunu anımsattı.

Koca, iki ülkenin teknik prosedürlerde karşılıklı mutabakata varması gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda Japonya'ya mal satabilmemizin önü açıldı ancak fiili olarak ihracata başlayabilmemiz için bu ülkeyle karşılıkılı teknik kuralların belirlenmesi ve imzaların atılması gerekiyor. Örneğin sağlık sertifikası için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının girişimlerde bulunması, imzaları tamamlaması ve sektörün önündeki engelleri kaldırması lazım." diye konuştu.

Japonya'nın 700 bin ton civarında kanatlı hayvan ürünü ithalat ettiğinin altını çizen Koca, ağırlıklı olarak gögüs eti ve kemiksiz kanatlı ürünlerinin alındığını bildirdi.

Koca, bu ülkeye ürünlerin gemiyle götürülebileceğini, başta Brezilya olmak üzere rakiplerin de bu yolu kullandığını ifade ederek, çok miktarda ürün ihraç edildiğinde maliyetlerin uygun hale geleceğini ve nakliyede dezavantajın ortadan kalkacağını dile getirdi.

IRAK'A İHRACAT İRAN ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türk kanatlı sektörünün en büyük dış pazarı olan Irak'a mal ihracatı konusunda bilgiler veren Koca, daha önce ürünleri Habur Sınır Kapısı'ndan gönderdiklerini ancak mevcut koşullarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden (IKBY) merkezi hükümetin kontrolündeki yerlere mal geçişlerinde sorun yaşanması ihtimali bulunduğundan alternatif güzergahlara yöneldiklerini kaydetti.

Koca, halen hem IKBY hem de merkezi hükümet bölgesine İran üzerinden ve deniz yoluyla mal sevkiyatlarını sürdürdüklerini söyledi.

RUSYA'DAN DÜŞÜK GÜMRÜK VERGİLİ KOTA TALEBİ

Rusya, ambargoyu kaldırmasına rağmen halen bu ülkeye kanatlı eti ihracatı yapamadıklarına değinen Koca, sağlık sertifikası gibi birtakım işlemlerin henüz sonuçlanmadığına dikkati çekti.

Koca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuda gerekli adımı attığını ancak Rusya'dan yanıt beklendiğini belirterek, "Bunun için Rusya ile irtibata geçilip işin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Rusya'dan ürünlerimizin düşük gümrük vergisiyle girebilmesi için kota talebimiz var. Bu kotanın alınması sektörün Rusya'daki ticaretinin uzun soluklu olmasını sağlar."

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