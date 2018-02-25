Türkiye Jokey Kulübünde yapılan açıklamaya göre Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan seçimde Serdal Adalı, 111 oyun 56'sını alarak başkanlığa getirildi. Rakibi eski başkan Yasin Kadri Ekinci de 55 oy aldı.

Seçimden sonra konuşan Adalı, üyelere teşekkür ederek, ''Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra el birliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim sonrası Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Asil Üyeler: Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk. Yedek Üyeler: Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.

Serdal Adalı, 2012-2013 ve 2013-2015 yılları arasında da TJK Başkanlığı yapmıştı.