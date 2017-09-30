Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, yarı finalde Sırbistan'a kaybetti

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.



Milli takım, üçüncülük için yarın TSİ 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, TSİ 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.

TÜRKİYE: 0 - SIRBİSTAN: 3



SALON: Bakü Ulusal Cimnastik Arena

HAKEMLER: Paweł Burkiewicz (Polonya), Mario Bernaola (İspanya)

SIRBİSTAN: Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic (Bragojevic)

TÜRKİYE: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar Bracceschi, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Bahar Guidetti Toksoy, Simge Şebnem Aköz)

SETLER: 25-17, 25-12, 25-21

SÜRE: 78 dakika (28, 22, 28)

A Milli Kadın Voleybol Takımı

avrupa kadınlar voleybol şampiyonası