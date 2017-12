Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne işe yarar?

Türkiye Kart çalışmalarını, Ulaştırma Bakanı Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı. Bakan Arslan 2018’de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin “Türkiye Kart” olacağını belirtti.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Arslan, “Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek” dedi.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Bakan Arslan, vatandaşların Türkiye Kart'ı PTT’nin 4 bin 600 noktası üzerinden temin edilebilineceğini belirtti.

Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan