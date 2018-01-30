Türkiye Kart uygulaması hayata geçirilmeye karar verildiğinde itibaren en çok merak edilen konulardan oldu. En son Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, tek kart platformu ile ilgili konuştu. Yıldırım konuşmasında, Türkiye Kart olarak bilinen tek kartın özelliklerinden bahsetti ve kartın Temmuz ayından itibaren kullanılabileceğini söyledi. Peki Türkiye kart nedir? Türkiye Kart nereden alınır?

TÜRKİYE KART NEDİR?

Başbakan Yıldırım, Türkiye Kart'ı nedir? sorusunu şu şekilde açıklıyor:

Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Bu işleri yaparken altyapıyı geliştirmek çok önemli, bilişim yollarını daha da genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve daha kolay şekilde yapma ihtiyacı var. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.

Bu ortak platformda, parasını güvenle kullanma imkanı getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kart ile iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş, sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. İster İstanbul'da Konya'da, Kars'ta her türlü toplu taşımada bu kart ile yararlanacaksınız.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye Kart'ı büyük bir merak ile bekleyuen vatandaşlar Türkiye Kart'ın nereden temin edileceğini de araştırıyor. Yapılan çalışmalarla Türkiye Kart için, PTT satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.

TÜRKİYE KART NERELERDE KULLANILIR?

Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnaf da isterse sisteme dahil olacak.

Türkiye Kart’ın hizmete girmesi ile vatandaşlar hem kredi kartı hem de nakit işlemlerini bu kart ile yapabilecek. Bankada hesabı olmasa bile Türkiye Kart’a sahip olduktan sonra cep telefonu üzerinden bir başkasına para gönderilebilecek. Vatandaşlar hangi şehre giderse gitsin Türkiye Kart’ı şehrin ulaşım kartı olarak kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnafın da sisteme girme imkânı bulunacak.

‘Türkiye Kart’ sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM’lerde, POS’larda ve e-ticarette geçerli olacak.

Türkiye Kart’a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.

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