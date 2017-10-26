Türkiye Kupası 4.'üncü Tur maçları tamamlandı

Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün itibarıyla tamamlandı.

Alınan sonuçlar ve 5'inci tura yükselen takımlar şöyle;



BUGÜN OYNANAN MAÇLAR

Yeni Altındağ Belediyespor - Bursaspor: 0 - 0 (Penaltılarda 4-2 kazanan Bursaspor tur atladı)

Yeşil Bursa - Kayserispor: 1 - 2 (Kayserispor tur atladı)

Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor: 0 - 1 (Boluspor tur atladı)

Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor: 2 - 1 (Akın Çorap Giresunspor tur atladı)

Grandmedical Manisaspor - Hatayspor: 1 - 0 (Grandmedical Manisaspor tur atladı)

Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü: 3 - 1 (Kardemir Karabükspor tur atladı)



SALI VE ÇARŞAMBA OYNANAN MAÇLAR

Sarıyer - Adana Demirspor: 2-2 (Penaltılarda 5-3 kazanan Adana Demirspor tur atladı)

Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor: 0 - 1 (Antalyaspor tur atladı)

Altınordu - Kars 36 Spor: 0 - 1 (Kars 36 Spor tur atladı)

Kasımpaşa - Niğde Belediyespor: 5 - 1 (Kasımpaşa tur atladı)

Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2 - 0 (Aytemiz Alanyaspor tur atladı)

Fethiyespor - Adanaspor: 1 - 2 (Adanaspor tur atladı)

Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor: 1 - 0 (Kahramanmaraşspor tur atladı)

Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24 Erzincanspor: 6 - 0 (Teleset Mobilya Akhisarspor tur atladı)

Ofspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - 3 (Evkur Yeni Malatyaspor tur atladı)

Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor: 0-0 (Penaltılarda 3-0 Orhangazi Belediyespor tur atladı)

Eyüpspor - Gümüşhanespor: 4 - 2 (Eyüpspor tur atladı)

İstanbulspor - Afjet Afyonspor: 4 - 3 (İstanbulspor tur atladı)

Batman Petrolspor - Denizlispor: 2 - 1 (Batman Petrolspor tur atladı)

Çorum Belediyespor - Trabzonspor: 0 - 6 (Trabzonspor tur atladı)

Elazığspor - Sivas Belediyespor: 0 - 1 (Sivas Belediyespor tur atladı)

Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 3 - 0 (Gençlerbirliği tur atladı)

Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor: 3 - 1 (Demir Grup Sivasspor tur atladı)

Bucaspor - Amed Sportif: 2 - 1 (Bucaspor tur atladı)

Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor: 1 - 2 (Ankara Demirspor tur atladı)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922: 2 - 0 (B.B. Erzurumspor tur atladı)

Osmanlıspor - Ottocool Karagümrük: 5 - 0 (Osmanlıspor tur atladı)