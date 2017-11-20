Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası fikstürü

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası maçları için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca futbolsever maçların ne zaman, kiminle oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? İşte Türkiye Kupası fikstürü ve detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? FİKSTÜR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 32 takımın çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları 28-29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası fikstürü;

28 Kasım Salı;

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor (Vodafone Park)

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom)

29 Kasım Çarşamba;

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)

14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

30 Kasım Perşembe;

13.30 Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Giresun Atatürk)

16.30 Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir (12 Şubat)

19.30 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Kayserispor-Eyüpspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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