Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maçları saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur, yarın yapılacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Kupası'nda yarın, 25 ve 26 Ekim'de oynanacak 4. tur maçlarında, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasında 5 ile 13. basamaklar arasında yer alan ve kupanın son şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takımlar, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Müsabakalarını kazanan 27 takım, 5. eleme turuna katılmaya hak kazanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmalarının programı şöyle:
24 EKİM SALI
13.00 Sarıyer-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16.00 Altınordu-Kars 36 Spor (Bornova)
17.00 Kasımpaşa-Niğde Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
19.00 Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Manisa 19 Mayıs)
25 EKİM ÇARŞAMBA
13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor (Yalova Atatürk)
13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor (Atatürk Olimpiyat)
13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor (Batman 16 Mayıs Şehir)
14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Atatürk)
17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor (Gaziantep)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor (Kazım Karabekir)
20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük (Osmanlı)
26 EKİM PERŞEMBE
13.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor (Cebeci İnönü)
14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.30 Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
17.00 Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)
18.30 Grandmedical Manisaspor-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
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