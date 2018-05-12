Tarihi bir başarı elde eden Teleset Mobilya Akhisarspor’da cepler de dolacak... Güçlü rakibi Fenerbahçe’yi yenip kupaya ulaşılmasının ardından yönetim kurulu da önemli bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre bu büyük başarıdan dolayı teknik heyet ve futbolculara 250’şer bin TL prim verileceği belirtildi.

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