Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de olduğu gibi tarafsız sahadada oynanacak finalde ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı. Kazancı, bu amaçla Diyarbakır'da yapılan yeni stadın alt yapısını Passolig biletlerine uygun hale getirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Kayseri'de spor yazarları ve muhabirleriyle bir araya gelen, Kayserispor Basın sözcüsü Hasan Eskici'nin de katıldığı toplantıda görüşlerini dile getiren Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig'de bu sezon yüzde 119 artışla Kayserispor'un seyirci sayısını en fazla artıran kulüp olduğunu, sarı kırmızılı kulübü bir diğer renktaşı Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci, Teleset Akhisarspor'un ise 3. olduğunu söyledi. Spor- Toto Süper Ligi'nde 26 hafta geride kalırken, stadyumlarda seyirci artışının hızla devam ettiğini söyleyen Ceyhun Kazancı, ''Spor Toto Süper Ligi'ndeki seyirci ortalaması 12 bin 926'ya ulaştı. Böylece geçen sezon genel ortalaması 8 bin 940'ı şimdiden yüzde 44.5 geçmiş olduk. Kayserispor Süper Lig'de üç büyüklerden sonra seyirci sayısını en fazla artıran takım oldu'' dedi.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DİYARBAKIR'DA E-BİLET UYGULANACAK
Kazancı; A milli futbol takımının maçlarında, Türkiye Süper Kupası'nda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kağıt bilet uygulamasının yanlış olduğunu ve bu konudaki eleştirilere katıldığını söyledi. TFF'nin aldığı kararla Süper lig Süper finali ile Türkiye Kupası finalinin bu sezon e-bilet ile izleneceğine dikkati çeken Kazancı, ''Geçen sezon Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan final maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar da gözönüne alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak. O nedenle Diyarbakır'da yeni yapılan stada e-bilet uygulamasına uygun bir alt yapıyı hazırlıyoruz. Önümüzdeki iki aylık süreçte bu alt yapıyı kurup, çalıştıracağız. Final müsabakalarında E-Bilet uygulaması için 2 aylık zamana ihtiyacımız var'' diye konuştu
TELEFON ÜZERİNDEN PASSOLİG MAÇINA GİRİŞTE REKOR FENERBAHÇE'DE
Passolig Genel Müdürü Kazancı, akıllı telefon uygulaması ile passolig üzerinden maça giriş oranının yüzde 15'e yükseldiğini, bu konudaki rekorun yüzde 18 ile Fenerbahçe taraftarında olduğunu bildirdi. Ceyhun Kazancı, ''Passolig kullanıcıları, kartları yanlarında olmadan veya yeni kayıt olmuşsa kartı gelinceye kadar akıllı telefon üzerinden maça giriş yapabilirler. Şu anda bu uygulama yüzde 15 dolayında. Giderek artmasını bekliyoruz'' dedi
"BLOK CEZA YERİNE FERDİ CEZA UYGULANMALI"
Kayserispor Basın sözcüsü Hasan Eskici'nin de katıldığı toplantıda tribünlere blok ceza verilmesine kendisinin de karşı olduğunu belirten Ceyhun Kazancı, '' Küfür eden, sahaya yabancı cisim atan 6222 sayılı Spor'da Şiddetin Önlenmesine dair kanunu aykırı hareket edenlere toplu yani blok ceza yerine ferdi ceza uygulanması görüşüne katılıyorum. Bu konuda kulüplerden ve taraftarlardan çok yoğun istek alıyoruz. Sahalara yabancı cisim atan veya kavga edenler yarım saat içinde bulunup alınıyor. Ancak, küfürde öyle değil, ses eşlendirilmesi gerekli. Hukuki bir konu ortaya çıkıyor. O nedenle bizde şahsi cezadan yanayız'' diye sözlerini tamamladı.
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