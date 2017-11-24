Türkiye-Letonya maçı hangi kanalda - Türkiye-Letonya basketbol maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa'da Letonya'yı ağırlıyor.

Milliler karşılaşmaya Barış Ermiş, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Metin Türen ve Semih Erden ilk 5'iyle başladı.



TÜRKİYE: 47 - LETONYA: 43

(3. PERİYOT OYNANIYOR)

İLK YARI SONUCU

TÜRKİYE: 37 - LETONYA: 34



1. PERİYOT SONUCU

TÜRKİYE: 14 - LETONYA: 20



MAÇTAN NOTLAR

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SON 16 OYNADI

Milliler, Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kadar yükselmişti. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak bir üst tura çıkmış ve İspanya'ya elenmişti. Milliler, rakibi Letonya ile Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaşmıştı. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri Letonya'ya 89-79 mağlup olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sezon içine denk gelmesi milli takımda önemli eksikliklere sebebiyet verdi. FIBA ve THY Avrupa Ligi takviminin çakışması sebebiyle Fenerbahçe Doğuş'tan bazı isimler milli takımın 14 kişilik kadrosuna davet edilmedi. NBA'deki oyuncular da sezon devam ettiği için milli takımlara gelemedi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, Fenerbahçe Doğuş'un oyuncuları Sinan Güler ve Barış Hersek ile NBA'de yer alan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ay-yıldızlı formayı elemelerde giyemeyecek. Avrupa Şampiyonası'nda sakatlığından dolayı mücadele edemeyen Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed de kadroya çağırılmadı. Öte yandan, son Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terleten Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncusu Kenan Sipahi de kadroda kendine yer bulamadı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın 14 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Tolga Geçim (Banvit), Sertaç Şanlı, Semih Erden (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Barış Ermiş (TOFAŞ)

LETONYA DA EKSİK

Letonya milli takımında da son Avrupa Şampiyonası'nda önemli eksikler bulunuyor. Letonya'nın en önemli isimleri Dairis ve Davis Bertans kardeşler ile Kristaps Porzingis kadroda yer almıyor.

NBA'de San Antonio Spurs de forma giyen Davis Bertans ile New York Knicks de oynayan Porzingis bu nedenle milli takıma gelemedi. THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da forma giyen Dairis Bertans da milli takıma davet edilmedi. Letonya, son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselmiş ve bu turda kupayı müzesine götüren Slovenya'ya 103-97 yenilerek elenmişti.

Ay-yıldızlı takım, Letonya ile bugüne dek 4'ü resmi olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. A Milli Takım, rakibi ile yaptığı bu müsabakaların 7'sini kazanırken, 3'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Yapılan 10 müsabakada rakibinin potasına toplamda 784 sayı atan milliler, potasında 731 sayı gördü.

RESMİ MAÇLARDA BİR KEZ YENİLDİ

A Milli Basketbol Takımı, Letonya karşısında daha önce bir resmi maç kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile oynadığı 4 resmi müsabakada 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Rakibiyle ilk resmi maçını 31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 29 Kasım 1997'de Riga'da yapan A Milli Takım, karşılaşmadan 84-74 galip ayrıldı. Milliler, 31. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda rakibiyle 28 Kasım 1998'de Ankara'da yaptığı karşılaşmayı da 78-65 kazandı. A Milli Takım, Türkiye'de düzenlenen 32. Avrupa Şampiyonası'nda 31 Ağustos 2001'de oynanan B Grubu ilk maçında Letonya'yı 85-82 mağlup etti. Milliler, Letonya karşısında resmi maçlardaki tek mağlubiyetini yine Türkiye'de düzenlenen 40. Avrupa Şampiyonası'nda, bu yıl 7 Eylül'de oynanan müsabakada 89-79'luk skorla yaşadı.

MAĞLUBİYETLER SON 3 MAÇTA

A Milli Basketbol Takımı, Letonya karşısındaki mağlubiyetlerini son 3 maçta yaşadı. Milliler, 3 Ağustos 2013'te Slovenya'nın Celje kentinde yapılan özel turnuvada Letonya'ya 66-61 yenildi.

Letonya ile 22 Ağustos 2015'te Almanya'daki Süper Kupa'da karşılaşan Türkiye, müsabakayı 81-79 kaybetti. Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl 7 Eylül'de Letonya ile oynadığı müsabakayı ise 89-79 yitirdi.

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