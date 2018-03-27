Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Millilerimizin gollerini 12. dakikada Oğulcan Çağlayan, 16. dakikada Dorukhan Toköz, 20. dakikada Deniz Hümmet ile 35. dakikada Orkan Çınar attı. Malta'nın gollerini ise 28 ve 49. dakikada Kyrian Nwoko kaydetti.

Türkiye bu galibiyetle puanını sekize yükseltti. Ümit Millilerimiz gruptaki sekizinci maçını 7 Eylül 2018'de Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak.

Türkiye: 12-Altay Bayındır, 2-Rüştü Hanlı, 4-Gökhan Kardeş, 5-Merih Demiral, 22-Savaş Polat, 17-Melih Okutan (Dk. 46 16-Yusuf Sarı), 6-Dorukhan Toköz, 20-Ahmed Ildız, 10-Orkan Çınar (Dk. 78 9-Batuhan Altıntaş), 11-Deniz Hümmet, 19-Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 18-Atakan Çankaya)

Malta: 23-Andreas Vella, 4-Karl Micallef, 5-Dunstan Vella, 6-Michele Sansona, 7-Joseph Mbong (Dk. 65 17-Zachary Scerri), 8-Jake Grech, 9-Kyrian Nwoko, 10-Jurgen Degabriele (Dk. 90 21 Dylan Agius), 11-Kurt Zammit, 16-Juan Corbolan (Dk. 88 14-Nikolai Muscat), 22-Kurt Shaw



Sarı Kartlar: Dk. 38 Karl Micallef (Malta) ve Dk. 67 Yusuf Sarı (Türkiye)