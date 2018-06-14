Bugüne kadar yaptığı haberlerle Türk futbolundaki birçok karanlık noktayı aydınlatan Habertürk Spor, dün de gündemi belirledi. Yazarımız Atilla Türker’in ‘Mehmet Ekici’de gizli oyun’ haberi büyük ses getirirken, ortaya çıkan belgeler şok etkisi yarattı. Atilla Türker’in haberine göre 2016- 17’nin devre arasında Fenerbahçe’nin almak istediği Mehmet Ekici için Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gizli bir sözleşme yapıldı. Olcay Şahan’ın Siyah-Beyazlılar’dan Bordo-Mavili Kulübe transfer olduğunda yapılan bu anlaşmaya göre; Olcay sadece 200 bin Euro bonservisle Fırtına’nın yolunu tutacak, Mehmet Ekici’nin 1 Haziran 2017’ye kadar Beşiktaş’tan başka bir takıma gitmesi halinde ise Trabzonspor 1.5 milyon Euro ceza ödemek zorunda kalacaktı.

TWITTER SALLANDI KULÜPLER SESSİZ

Bordo-Mavililer’in o dönemki başkanı Muharrem Usta ile Siyah-Beyazlılar’ın başkanı Fikret Orman’ın imzalarının bulunduğu anlaşmaya herkesten tepki yağdı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran haber hakkında binlerce tweet atıldı. Taraftarlar, kulüplerin içindeki bu tarz gizli kapaklı ilişkilerin futbolumuza zarar verdiği yönünde yorumlar yaptı. Öte yandan Trabzonspor ve Beşiktaş kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.