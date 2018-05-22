Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Bakanlığına bağlı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile İTÜ tarafından geliştirilen UBAKUSAT'ın 3 Nisan gecesi saat 23.30'da Florida Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiğini bildirdi.
Söz konusu fırlatmanın, Elon Mask'a ait Space X firmasının Falcon 9 roketiyle yapıldığı bilgisini veren Arslan, "Roketle uzaya gönderilen kargo kapsülünde, UBAKUSAT'ın yanı sıra İTÜ tarafından geliştirilen ve uzay radyasyonuna karşı zırh malzemesi olarak kullanılacak 'canlı polimeri' de test amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdik." diye konuştu.
Arslan, bu materyallerin, açık uzay şartlarında test edileceğinin altını çizdi. Kenetlenmenin 4 Nisan'da başarıyla gerçekleştiğini aktaran Arslan, UBAKUSAT uydusunun ise 11 Mayıs gecesi yörüngesine başarıyla yerleştirildiğini anlattı.
UBAKUSAT uydusu ve diğer deney malzemelerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra Japonya'ya ait Kibo Uzay Modülü'nden yörüngeye bırakıldığını belirten Arslan, söz konusu uydunun amatör telsiz haberleşmesinin yanı sıra pek çok bilimsel deney için kullanılacağını kaydetti.
Arslan, bu doğrultuda öncelikli olarak VHF/UHF bantlarında çalışan bir transponder (alıcı-verici) görevini yerine getireceğine işaret etti. UBAKUSAT uydusunun ikincil görev olarak ise güneş ve gölgede uzay ortamındaki elektron yoğunluğunu ölçeceğini ifade ederek, uydu üzerinde ayrıca 3 eksende ölçüm yapan manyetometre (manyetik alan ölçümü), dönü ve ivme ölçerlerin bulunduğunu bildirdi.
"Çalışmalarımızı Türkiye Uzay Ajansı ile taçlandıracağız"
Arslan, 3,25 kilogram ağırlığındaki "küçük dev uydunun" mekanik yapısı, görev bilgisayarı ve uydu haberleşme birimlerinin tamamının proje kapsamında yerli olarak geliştirildiğinin altını çizerek, en az bir yıl süreyle yörüngede kalarak, görevini başarıyla yerine getirmesini planladıklarını kaydetti.
Tamamen yerli olarak üretilen sistemleri açık uzay ortamında test etme imkanını da sahip olacaklarını da vurgulayan Arslan, "Söz konusu test süreci, Türkiye'nin kendi uzay teknolojilerini geliştirmeye başlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu sistemler hem kendi uzay teknolojimizi hem de nükleer teknolojimizi geliştirmemize vesile olacak. Bu ürünleri kendi nükleer denizaltılarımızı üretmekte dahi kullanabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, söz konusu materyallerin başarıyla testlerden geçmesinin, Türkiye'ye bu alanda sınıf atlatacağını vurgulayan Arslan, uzay ve uydu çalışmalarını yakında Türkiye Uzay Ajansı ile taçlandıracaklarını söyledi.
Ajansın kurulmasına ilişkin yasal altyapı hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldiklerine işaret eden Arslan, "Geçmişte elde ettiğimiz deneyimlerimizi yeni teknolojilerimizle üst seviyeye çıkaracağız. Tüm çalışmaları, Ajans altında toplayarak uydu üretip, uzaya astronot gönderen bir ülke olacağız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.