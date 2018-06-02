Türkiye, MS’in takibinde Avrupa’nın önünde

Dünya Multiple Skleroz (MS) Günü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda uzmanlar, özellikle son 10 yıldaki çalışmalarla farklı tedavi alternatiflerinin ortaya çıktığını söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2009 yılında MS hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan Dünya MS Günü’nde, “MS Inside Out” (Her yönüyle MS) sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul’da Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda da MS tüm yönleriyle tartışıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk ve Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Türkiye’de 40-50 bin MS hastası olduğunu dile getirerek, hastanın hekime ulaşması ve hastalığın takibi açısından Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu vurguladı.

MS’in nörolojik bir rahatsızlık olduğunu anlatan Prof. Dr. Efendi, “MS, bulaşıcı değildir. MS’li birey iş ve ev hayatını rahatlıkla sürdürebilir. Gerekli takipler yapılarak bebek sahibi de olur. Gebeliğin son 3 ayında MS ataklarının azaldığına şahit olduk. Gebelikten sonra ataklar eski seyrine dönebilir. MS de şeker ve tansiyon gibi takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir” diye konuştu.

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