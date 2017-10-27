Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Durna: "Avrupa üçüncülüğünün mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan ve Türkiye'nin 23 sporcuyla temsil edildiği Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya aldıklarını, takım olarak Avrupa üçüncüsü olduklarını dile getirdi.
Şampiyonada 26 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun yer aldığını kaydeden Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elit büyük erkekler 48 kilo Zübeyr Barın, 75 kiloda Osman Çeken, Avrupa şampiyonu oldu. Üst genç kızlar kategorisi 51 kiloda Merve Sağlam ve 57 kiloda Kübra Yapar altın madalya alarak İstiklal Marşımızı okuttu. Sporcularımız bize büyük gurur yaşattı." dedi.
Organizasyonda Talha Boğaz, Barış Güzel, Serdar Yiğit Eroğlu, Berke Karabostan, Ahmet Barış, Onur Antepli, Mehmet Ali Uğurlu ve Bediha Yaçyıldız'ın gümüş, Cafer Gök, Muhammet Enes Özkara, Buğra Tugay Erdoğan, İbrahim Tosun, Songül Küçüktaş ve Rabia Akdeniz'in ise bronz madalya aldığını ifade eden Durna, "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Camia olarak göğsümüz kabardı, gururlandık. Toplamda 18 madalya alarak Avrupa üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızın daha iyi dereceler alarak yollarına devam edeceğine inancım tam." diye konuştu.
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