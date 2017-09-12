Türkiye'nin 2. Çeyrek büyümesiyle ilgili bilinmesi gereken her şey

Türkiye ekonomisi yılın ikinci üç aylık döneminde yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,1 büyüdü.
Reuters haber ajansının piyasa anketinde beklenti büyümenin yüzde 5,3 olacağı yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.
Büyümeyi ne destekledi?
2017'nin ikinci çeyreğinde büyümenin en önemli lokomotifi, yatırımlar ve ihracattaki artış oldu.
TÜİK verilerine göre ihracattaki büyüme yüzde 10,5 olurken, ithalat büyümesi yüzde 2,3'te kaldı. Böylece dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağlamış oldu.
Dış ticaretteki bu toparlanmada, güçlü baz etkisi de rol oynadı. 2016'nın 2. çeyreğinde ihracatta yüzde 1,7'lik daralma yaşanırken, ithalatta yüzde 7,1'lik büyüme gerçekleşmişti.
Kamu ve özel sektör yatırımlarına işaret eden sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5'lik büyüme yakaladı.
2016'da büyümenin en önemli itici güçlerinden birisi olan kamu harcamaları ise 2. çeyrekte yüzde 4,3 daraldı.
En hızlı büyüyen sektörler hangileri?
2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 ile bilgi ve iletişim sektörü en hızlı büyüyen sektör oldu.
Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 9,4 büyüdü.
İnşaat sektörü ise yüzde 6,8'lik bir hızla büyüme kaydetti.
Sanayi sektörü yüzde 6,3 büyürken; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 yükseldi.
Tarım sektörü ise yüzde 4,7 büyüdü.
Büyüme için kim ne dedi?
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 büyümesinin hükümetin Orta Vadeli Programında (OVP) belirlenen hedeflerinden daha yüksek olacağını söyledi.
İkinci çeyrek büyümesine iç talep, kredi büyümesi ve vergi indirimlerinin katkı sağladığını söyleyen Ağbal, üçüncü çeyrekte turizm gelirleri, yüksek ihracat ve baz etkisinin etkili olacağını aktardı.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise ikinci çeyrek büyümesinde Kredi Garanti Fonu'nun yüksek oranda kullanılmasının ve üçüncü çeyrekte büyüme ivmesinin devam edeceğini vurguladı.
Şimşek yaptığı yazılı açıklamada iç ve dış talebin büyümeye ikinci çeyrekte poizitif bir katkı yaptığını o yüzden dengeli bir büyümenin görüldüğünü belirtti.
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