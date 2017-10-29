Türkiye'nin ayakkbı ihracatı 172 ülkeye ulaştı

Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde 172 ülkeye yaptığı ayakkabı ihracatından 602 milyon dolar döviz elde etti.

AA muhabirinin Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliklerinden edindiği bilgiye göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 558 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2017'nin aynı döneminde bu rakamı yüzde 8 artırarak 602 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Dünyanın 172 ülkesine gönderilen Türk ayakkabısını en çok Iraklılar tercih etti. İhracatta ilk sırayı 74 milyon 686 bin dolarla Irak alırken, bu ülkeyi 56 milyon 274 bin dolarla Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ayakkabı pazarının 133 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin coğrafi olarak çok önemli bir noktada bulunduğuna işaret eden Gürsoy, "Bunu ayakkabıcılık sektörü çok iyi kullanıyor. Bakıldığı zaman bizim en önemli ihracat pazarlarımız hep komşularımız olmuştur." dedi.

Irak pazarının yıllardır ayakkabı ihracatında ilk sırada yer aldığını ifade eden Gürsoy, Suriye'de yaşanan iç karışıklığa rağmen bu ülkeye ihracatın devam ettiğini dile getirdi.

Gürsoy, ayakkabıcılar olarak özellikle Çin'in zayıf olduğu pazarlara yöneldiklerini söyledi.

Türk ayakkabıcısının büyük üretici ülkelere göre daha hızlı koleksiyon ürettiğine dikkati çeken Gürsoy, "Bizim hızlı koleksiyon üretmemiz ve ayakkabıları hızlı teslim etmemiz tercih sebebi olmamızda büyük öneme sahip." ifadesini kullandı.

Gürsoy, sektörün gelecek dönemde 3 milyar dolarlık bir ihracat rakamını yakalamasının hayal olmadığını kaydetti.

"İHRACATÇIMIZ ÇOK GİRİŞKEN"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko da deri sektörünün en önemli kaleminin ayakkabı olduğunu belirtti.

ABD'nin yaklaşık 30 milyar dolarlık ayakkabı ithal ettiğine dikkati çeken Galiko, "Alım gücünün çok yüksek olduğu bu ülkeye biz 10 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Geçmiş yıllara göre bir artış söz konusu ama daha da artması lazım." dedi.

Galiko, Rusya pazarının eski günlerine hızlı bir dönüş yaptığı ifade etti.

Türk ihracatçısının çok girişken olduğunu belirten Galiko, "Dünyanın her yerine gidiyoruz. İlişkiler kuruyoruz. Bu da ihracata doğrudan yansıyor." diye konuştu.

AYAKKABI İHRACATINDA HEDEF 3 MİLYAR DOLAR

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Faruk Hanoğlu da Türkiye'nin dünyaya daha çok gündelik işlerde kullanılan ayakkabılarla klasik ayakkabılar sattığını söyledi.

İhracatta artışın devam edeceğini ve hedeflerinin 2020 yılında 3 milyar dolarlık dış satım olduğunu dile getiren Hanoğlu, Ekonomi Bakanlığının verdiği fuar desteklerinin ihracatın artmasına katkı sağladığını aktardı.

Hanoğlu, "Verilen desteklerinin meyvesini toplamaya başladık. Önümüzdeki yıllarda bu desteklerin devam etmesi halinde Türk ayakkabısı dünya pazarında daha çok yer alacaktır." diye konuştu.

Hanoğlu, ayakkabıcılık sektöründe markalaşmanın çok önemli olduğunu, Türk ayakkabı üreticilerinin markalaşması halinde aynı miktarda üründen daha fazla gelir elde edeceklerini kaydetti.

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Türkiye ayakkabı ihracatı