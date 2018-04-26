Törende mezun polislerin Türk bayrakları taşıdığı görüldü.Bu arada, Azez emniyeti, yeni polis adayları aradığını duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattını terör örgütü DEAŞ'tan arındıran Türkiye, geçen sene sonunda bölgede polis eğitmeye başlamıştı.

Mezun olan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey'de görev yapıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER