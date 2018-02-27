Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu, yaptığı açıklamada, bu sabah yerel saat ile 06.03'te Tiergarten Parkı'ndan gelen 4 kişinin, ellerindeki meşaleleri Büyükelçiliğin kançılarya binasının köşesinde nöbet tutan Alman polislerin görüş açısını kapatmak amacıyla yola attıklarını, ardından Büyükelçilik binasının ön cephesine sarı, kırmızı ve yeşil renklerde boyalar atarak Tiergarten Parkı istikametine doğru yaya olarak kaçtıklarını belirtti.

"Büyükelçiliğimiz binasına 8 parça boya isabet etmiştir." diyen Soğukoğlu, binayı korumakla görevli Alman polislerin, olayın çok kısa sürede içerisinde gerçekleşmesi gerekçesiyle saldırganlara müdahale edemediklerini söylediklerini aktardı.

Soğukoğlu, saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerinin olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattıklarını ve olay yeri incelemesi yapıldığını ifade etti.

Soğukoğlu, Büyükelçilik olarak saldırıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan Berlin Polis Sözcüsü Michael Gassen, Türkiye'nin Berlin Büyükelçilik binasını koruyan ve devriye gezen güvenlik ekiplerinin bu sabah bir patlama sesi duyduklarını, ardından elçiliğin önündeki Tiergartenstrasse Caddesi’nde sis bombası yakıldığını gördüklerini belirtti.

Burada yükselen dumanın içinden 4 kişinin elçiliğe çok sayıda boya torbası fırlattığını ifade eden Gassen, boya torbalarının elçilik binasının duvarına isabet ettiğini kaydetti.

Gassen, siyah elbiseler giyen saldırganların olaydan hemen sonra elçiliğin karşısında bulunan Tiergarten Parkı'na doğru kaçtığını söyledi.

Bir taksi sürücüsünün, olaydan sonra Tiergarten Parkı'nda meşale yakıldığını söylediğini belirten Gassen, ayrıca bisikletli bir kadının da saldırganların parka dikenli tel koyduklarına şahitlik ettiğini aktardı.

Gassen, dikenli telin polis tarafından da bulunduğunu belirterek, olayın arka planının henüz belli olmadığını, Berlin polisi bünyesindeki devlet güvenlik biriminin olayı soruşturmaya başladığını kaydetti.

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