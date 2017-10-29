"Türkiye'nin bilimsel zihin gücü çok arttı"

ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "Bilimsel zihin gücümüz çok artmış vaziyette. Onu artık zihin göçü olarak değil, zihin gücü olarak düşünmek lazım. O gücü nasıl kullanacağız? O güçle ülkemizdeki köprüleri nasıl oluşturacağız? Onlara örnekleri nasıl teşkil edeceğiz? Artık çok basit şeyler. Bu birkaç basit aşamayı gerçekleştirebilirsek, Türkiye'nin çok büyük hamleler yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

AA'nın haberine göre; Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Hotamışlıgil, yaptığı açıklamada, Harvard Üniversitesi'ndeki laboratuvarında yaptığı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, Türkiye'deki genç bilim insanlarına da tavsiyelerde bulundu.

Hotamışlıgil, üniversitedeki laboratuvarda metabolizma üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, vücuttaki enerji akışları, hücrelerin, organların enerji kullanımları, enerji kullandıktan sonra atık malzemelerle nasıl uğraşıldığı, kendilerine hasar vermeden çalışan sistemin temel mekanizması üzerinde uğraştıklarını anlattı.

Yaşlanmayla, yaşam tarzıyla beraber ortaya çıkan ve şu anda dünyanın en büyük sağlık tehdidi olan metabolik hastalıklar kümesinin altında yatan en önemli nedenlerden birinin metabolizma olduğuna dile getiren Hotamışlıgil, şişmanlık, diyabet, kalp hastalıkları gibi bütün kronik hastalıkların temelinde metabolizma sistemindeki bozuklukların yattığını vurguladı.

"YAŞAM SÜRESİYLE SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ ÖRTÜŞMELİ"

Hotamışlıgil, tüm bu hastalıkların beraber ortaya çıkması durumunda bunun altında yatan ortak bir bozukluğun olabileceğine dikkati çekerek, bu ortak bozukluğu tamir ederek, insanlara bu hastalık kümesiyle baş edebilecek bazı olasılıklar sunmak istediklerini anlattı.

İnsanların ölene kadar büyük bir sağlık problemi yaşamadan, şişmanlamadan, diyabet geliştirmeden, kalp hastalıklarından vesaireden korunarak yaşamlarını tamamlamalarını istediklerini dile getiren Hotamışlıgil, yaşam süresiyle sağlıklı yaşam süresinin birbiriyle tamamen örtüşmesini arzuladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin son 25 yılda tanınmaz bir şekilde dönüşüme uğradığını söyleyen Prof. Dr. Hotamışlıgil, bu dönüşümün içerisinde şu anda en ağırlıklı olanın üniversite sayıları, üniversitelerdeki araştırma alt yapıları olduğunu söyledi.

"BİLİM İNSANLARI KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELİ"

Türkiye'de üniversitelerin araştırma birimlerinin organizasyon sıkıntısı ve eğitim alanındaki araştırma sisteminde sıkıntıların bulunduğunu dile getiren Hotamışlıgil, o sıkıntıların bir kısmının yeterli kritik kütleyi bir arada tutmayı sağlamadığını söyledi.

Türkiye'de aşılması gereken meselelerin varlığına işaret eden Hotamışlıgil, araştırmacıların rahat olarak çalışabilecekleri, işlerine istedikleri şekilde uzun süreli devam edebilecekleri ortamlar, güvenlik duygusu ve gelecek kaygılarının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim insanları kendilerini güvende hissetmedikçe, rahat etmedikçe, geleceklerinin garanti altında olduğunu görmedikçe üretken olamayacaklarını dile getiren Hotamışlıgil, "Burası 300 senelik çok gelişmiş bir üniversite. Buranın yönetimi, bize kendimizi güven altında olduğumuzu, kendimizi rahat, özgür hissetmemizi sağlayamazsa üretken olamayız." diye konuştu.

Bu insanlarla bir birlikteliğin kurulması gerektiğine vurgu yapan Hotamışlıgil, "Bilimsel zihin gücümüz çok artmış vaziyette. Onu artık 'zihin göçü' olarak değil, zihin gücü olarak düşünmek lazım. O gücü nasıl kullanacağız? O güçle ülkemizdeki köprüleri nasıl oluşturacağız? Onlara örnekleri nasıl teşkil edeceğiz? Artık çok basit şeyler. Bu birkaç basit aşamayı gerçekleştirebilirsek, Türkiye'nin çok büyük hamleler yapabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.