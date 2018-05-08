SOLOTÜRK, yüksek rakımı nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteğindeki Iğdır Üniversitesi kampüsü üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığına göre, Mehmetçik'in F-16 uçağıyla yaptığı nefes kesen gösteriyi izleyenler, özellikle alçak uçuşlar sırasında gösteri ekibine alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

Çok sayıda vatandaşın evlerinin çatısından ve balkonundan izlediği gösteriyi, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün de aralarında bulunduğu kalabalık ilgiyle takip etti.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

Gösteri sırasında bazı izleyiciler de fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.

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