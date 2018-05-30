Taxi 7x24 platformu sayesinde, Turkcell altyapısı ve uygulamalarıyla dijital hale gelecek taksiler, mobil Taxi 7x24 uygulamasının yanı sıra ilk defa BiP üzerinden çağrılabilecek. Paycell ödeme alt yapısıyla da yolcular kredi kartı ile güvenli ödeme yapabilecek.

Yeni nesil taksi yönetim platformu Taxi 7x24 kullanan araçların içinde şoförler ve yolcular için iki ayrı tablet bulunacak. Şoförler tablet üzerinden taksi çağrılarını görebilecek. Haritadan en iyi rotayı seçerek, taksimetrelerini takip edebilecek. Yolcular ise Turkcell’in dijital uygulamaları fizy, Dergilik, TV+ ile trafik derdini unutacak. Ayrıca yolcular sisteme entegre edilen alışveriş hizmetleri, haber ve eğlence içerikleriyle yolculuğun tadını çıkaracak. Böylece yolculuk sırasında Turkcell 4.5G ile tabletten internette gezinmenin keyfini yaşayacak.

DİJİTAL YOLCULUK DÖNEMİ

Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını söyledi. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu alanda edindiğimiz tecrübelerimizi hemen her sektörle paylaşmaya ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu işbirliğiyle şimdi de taksileri dijital hale getiriyoruz. Taxi 7x24’ün dijital taksilerine binecek yolcular da platformda bulunan Turkcell uygulamalarını kullanarak eşsiz bir dijital yolculuğu deneyimleyebilecek. Bu anlaşmanın aynı zamanda müşterilerimizin bir gününde yer alan 1440 dakikada dijital servislerimizle daha fazla yer alma hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

TRAFİĞİ UNUTTURACAK UYGULAMALAR

Turkcell’in güçlü mobil altyapısı sayesinde dijital hale gelen taksilerle vatandaşın daha konforlu yolculuk yapacağının da altını çizen Erkan şunları söyledi: “Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda bu proje ile bir adım daha attık. Bu sayede insanlar hak ettiği hizmeti alabilecek. Platformda yer alan tabletlerde yakın zamanda yer alacak dünyanın en büyük müzik platformlarından olan fizy‘deki şarkılarla yolcular trafiği unutacak. Yine TV+ ile akşam kaçırdıkları dizileri, filmleri ya da canlı olarak maçları izleyebilecekler. Dergilik uygulamasına girerek yüzlerce dergi ve gazete içerisinden dilediklerini okuyabilecekler. Bu sayede yolcular trafiği unutacak. Taxi 7x24 ile geldiğimiz bu noktada ülkemize bir dijital hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell’in dijitalleşme yolundaki katkıları her alanda devam edecek. Bu vesileyle TETAŞ Elektronik’e bir kez daha teşekkür ederim.”

Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan Tetaş Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İncekara ise şunları söyledi:

“Dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında taksi sektörü geliyor. Bu ihtiyaca cevap verilmediği için bu alanda arayışlar ve yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Taxi 7x24 geleneksel sarı taksi sektörünü, Türkiye ve dünyada, dijital çağın gereksinimlerine ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verecek şekilde geliştirilerek, Tetaş’ın 25 yıllık global tecrübesi ile tasarlandı. Proje sektörde dünyada bir ilke liderlik edecek en ileri teknolojilerle hayata geçirildi. Taxi 7x24 platformu, tüm dünyada ölçü ve tartı kanunları ile regüle edilen, mühürlü bir kapalı kutu çözümün, açık bir platform olan Android tablete aynı regüaltif şartları karşılayacak şekilde taşınması ile başladı. Ardından, vizyonu ve yetenekleri ile hem taksi müşterisine hem de taksi şoförüne yepyeni imkanlar sunabilen akıllı bir dağıtım ağı olma yolunda benzersiz nitelikler kazandırıldı.

TAKSİCİLER REKLAM GELİRİNE KAVUŞACAK

Uygulama ile taksicilere daha fazla para kazanmanın yolu da açılıyor. Tablet içinde yer alacak reklam uygulamaları yolcular tarafından izlendikçe taksici daha çok kazanacak. Taksiciler bu uygulama sayesinde yakın bir zamanda Turkcell Akademi üzerinden gerekli tüm eğitimleri de alabilecek. Yabancı dil, ilk yardım, şehir bilgisi gibi konularda alınacak eğitimlerle taksiciler daha donanımlı ve daha bilgili şekilde hizmet verecek. Uygulama kurumsal şirketlere kolaylık sağlıyor. Taxi 7x24’e Turkcell masrafım uygulanmasının eklenmesiyle birlikte, çalışanlar Taxi 7x24 üzerinden araç talebinde bulunup, yolculuklarını tamamladıklarında ödemeyi şirketleri gerçekleştirecek. Müşteri, ödeme ve fiş alma gibi zorluklarla uğraşmayacak.