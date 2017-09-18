Türkiye'nin doğal taş ihracatı artıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliklerinin verilerine göre, Türk maden sektörü, 2017 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Çin'e yapılan ihracatta ilk sırayı 1 milyar 362 milyon dolarla madencilik sektörü aldı. Maden ihracatında Çin'i 148 milyon dolarla Belçika izledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne doğal taş ihracatı ise geçen yıl 453 milyon olurken bu yıl yüzde 38 artarak 625 milyon dolara ulaştı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin daha önce aldığı kısıtlama kararını kaldırmasıyla ihracatta artış yaşandığını söyledi.

Çine yapılan toplam ihracatın üçte birinin doğal taş sektöründen geldiği bilgisini veren Kaya, doğal taş ihracatında tekrar 1 milyar dolar sınırına ulaşıldığını kaydetti.

Kaya, "Çin pazarında doğal taş eski günlerine geri dönüyor. Önümüzdeki süreçte bu 625 milyon doları ikiye katlayacağımızı düşünüyoruz. Sektör olarak Çin'i çok yakından izliyoruz." dedi.

Çin'in doğal taş rezervlerinin azaldığını ifade eden Kaya, Türkiye'deki maden kaynaklarının ise çok zengin olduğunu dile getirdi.

Mart 2018 yılında yapılması planlanan "Uluslararası Doğal taş ve Teknolojileri Fuarı"na kadar Çin pazarı için belirledikleri hedefe ulaşacaklarını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Çin'de yapılacak ve dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan Xiamen Doğal taş Fuarına milli katılım organizasyonu düzenliyoruz. Fuarda 350'e yakın firmayla katılacağız. Bu firma sayısıyla katılım anlamında ülke olarak ilk sırada yer alıyoruz. Doğal taş sektöründe fuarcılık çok önemli bir faktör."

"2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NIN MERMERLERİ TÜRKİYE'DEN"

Maden sektörünün tamamen yerli imkanlarla ihracat yaptığına işaret eden Kaya, "Hükümetimizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda maden sektörü olarak 15 milyar hedefini çok rahat tutturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, Katar'da da sektörel anlamda yaşanan sevindirici gelişmeler olduğunu aktararak "Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da olumlu gelişmeler var. Şu anda dünya kupası kapsamında inşaatlar yapılıyor. Mermer bir inşaatın son parçasıdır. Önümüzdeki yıllarda Katar'a doğal taş ihracatımız 2 ya da 3 katına çıkacaktır." diye konuştu.

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