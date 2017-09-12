Türkiye'nin elektrik üretiminde artış

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 966 milyon 649 bin kilovatsaatle 9 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 661 milyon 143 bin kilovatsaatle 31 Ağustos'ta gerçekleşti.
Ağustos'ta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 27 milyar 522 milyon 377 bin kilovatsaate yükseldi.
Geçen ay elektrik üretimi de arttı. Ağustos'ta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artışla 27 milyar 552 milyon 356 bin kilovatsaat oldu.
Elektrik üretiminin yüzde 39'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,172'si ithal kömür ve yüzde 17,47'si de hidroelektrik santrallerinden karşılandı.
Elektrik üretiminde yerli kömürün payı yüzde 14'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,16 oldu. Üretimin kalan yüzde 3,2'lik kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 100 ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 azalarak, 212 milyon 528 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ağustosta 665 milyon 449 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.
Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 100 artarak 242 milyon 507 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl ağustosta 121 milyon 86 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleşmişti.
- TEİAŞ
- elektrik tüketimi
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