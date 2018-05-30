"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2017 yılı araştırmasının sonuçları 30 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Salonu'ndan düzenlenen toplantıyla açıklandı. İSO tarafından açıklanan yeni listeye göre Türkiye'nin en büyük şirketi yine Tüpraş oldu. Tüpraş'ı Ford ve Toyota izledi. Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu şöyle sıralandı...
1
1|100
100- Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş
Mersin - Üretimden satışlar(TL): 1.270.367.542
2016 sıralaması: 88
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2
2|100
99- Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş
Kayseri - Üretimden satışlar(TL): 1.277.149.733
3
3|100
98- Trakya Cam Sanayii A.Ş
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.278.360.722
2016 sıralaması: 111
4
4|100
97- Erpiliç entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti
Bolu - Üretimden satışlar(TL): 1.283.699.255
2016 sıralaması: 93
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5
5|100
96- Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş
Gaziantep - Üretimden satışlar(TL): 1.329.072.420
2016 sıralaması: 97
6
6|100
95- Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş
Kırşehir - Üretimden satışlar(TL): 1.337.124.274
2016 sıralaması: 101
7
7|100
94-Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş
Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.370.439.409
2016 sıralaması: 94
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8
8|100
9
9|100
92- JTI Tütün Ürünleri Snayi A.Ş
Bolo / Ege Bölgesi - Üretimden satışlar(TL): 1.380.441.340
2016 sıralaması: 64
10
10|100
91- Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş
Siirt - Üretimden satışlar(TL): 1.396.187.363
2016 sıralaması: 221
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11
11|100
90- Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.422.039.435
2016 sıralaması: 124
12
12|100
89- Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş
İStanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.439.608.402
2016 sıralaması: 63
13
13|100
88- Goodyear Lastikleri T. A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.458.719.023
2016 sıralaması: 85
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14
14|100
87- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
İStanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.482.404.406
2016 sıralaması: 71
15
15|100
86- Ekinciler Demir ve Çelik Snayi A.Ş.
İStanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.498.774.849
2016 sıralaması: 110
16
16|100
85- Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
Gaziantep - Üretimden satışlar(TL): 1.513.709.475
2016 sıralaması: 77
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17
17|100
84- MAN Türkiye A.Ş.
Ankara - Üretimden satışlar(TL): 1.538.334.565
2016 sıralaması: 83
18
18|100
83- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San Tic. A.Ş
Manisa - Üretimden satışlar(TL): 1.552.407.439
2016 sıralaması: 81
19
19|100
82- HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Kayseri - Üretimden satışlar(TL): 1.575.100.454
2016 sıralaması: 80
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20
20|100
81- C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.583.707.267
2016 sıralaması: 67
21
21|100
80- Koç Metalurji A.Ş.
Dörtyol - Üretimden satışlar(TL): 1.610.285.049
2016 sıralaması: 68
22
22|100
79- BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş
Ege Bölgesi - Üretimden satışlar(TL): 1.612.176.712
2016 sıralaması:137
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23
23|100
78- Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Adana - Üretimden satışlar(TL): 1.630.567.373
2016 sıralaması: 82
24
24|100
77- Soda Sanayi A.Ş.
Üretimden satışlar(TL) 1.646.088. 266
2016 sıralaması: 62
25
25|100
76- Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
Gaziantep - Üretimden satışlar(TL): 1.607.103.135
2016 sıralaması: 55
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26
26|100
75- ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş
Ankara - Üretimden satışlar(TL): 1.661.390.598
2016 sıralaması: 89
27
27|100
74- Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.
Samsun - Üretimden satışlar(TL): 1.633. 291.933
2016 sıralaması: 99
28
28|100
73- Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş
Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.669.265..861
2016 sıralaması: 65
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29
29|100
72- ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.670.182.958
2016 sıralaması: 79
30
30|100
71- İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
Çanakkale - Üretimden satışlar(TL): 1.671.590.249
2016 sıralaması: 73
31
31|100
70- Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.695.223.886
2016 sıralaması: 86
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32
32|100
69- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Kamu - Üretimden satışlar(TL): 1.719.897.064
2016 sıralaması: 72
33
33|100
68- Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.749.593.967
2016 sıralaması: 240
34
34|100
67- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Sakarya - Üretimden satışlar(TL): 1.773.094.972
2016 sıralaması: 69
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35
35|100
66- Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.773.752.598
2016 sıralaması: 75
36
36|100
65- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kamu - Üretimden satışlar(TL): 1.794.596.001
2016 sıralaması: 40
37
37|100
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38
38|100
63- Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.881.568.475
2016 sıralaması: 59
39
39|100
62- Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.896.851.037
2016 sıralaması: 56
40
40|100
61- Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
İstanbul - Üretimden satışlar(TL): 1.897.507.044
2016 sıralaması: 74
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41
41|100
60- Honda Türkiye A.Ş.
Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 1.909.651.497
2016 sıralaması: 103
42
42|100
59- Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.
Çorlu - Üretimden satışlar(TL): 1.935.833.374
2016 sıralaması: 91
43
43|100
58- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Kamu - Üretimden satışlar(TL): 1.951.484.113
2016 sıralaması: 66
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44
44|100
57- Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli - Üretimden satışlar(TL): 2.041.476.336
2016 sıralaması: 76
45
45|100
56- BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
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