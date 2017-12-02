Türkiye'nin en değerli kulübü Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da spor endeksi, kasım ayında yüzde 14,06 değer kaybetti. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ekim ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi iken kasım ayında yüzde 28,64 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Galatasaray'ın 108 milyon TL olan sermayesini yüzde 400 bedelli artırarak 540 milyon TL'ye yükseltmeye karar verdiğini bildirmesinin ardından kayıpları artmıştı.

Trabzonspor ise söz konusu dönemde hisselerindeki yüzde 19,22 değer kaybıyla yatırımcısına en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de kasım ayında yüzde 10,86 azalış kaydetti.

Fenerbahçe ise 4 aydır yatırımcısına kaybettiriyor. Fenerbahçe'nin hisseleri kasım ayında da yüzde 3,88 azalış kaydetti ancak söz konusu dönemde yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

11 AYDA TEK KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ

Yılın 11 aylık döneminde yatırımcısına en fazla Trabzonspor kaybettirdi. Trabzonspor'un hisseleri 11 aylık dönemde yüzde 27,46 azaldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 19,62, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 14,87 değer kaybederken, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 0,50 değer kazandı. Beşiktaş böylece söz konusu dönemde kazandıran tek spor şirketi oldu.

BEŞİKTAŞ PİYASA DEĞERİNDE DE LİDER

Aralık ayı sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, geçen ayı 964 milyon 799 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 962 milyon 800 bin lira ile Fenerbahçe, 640 milyon 440 bin lira ile Galatasaray ve 206 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Kasım 2017 kapanış fiyatı, kasım ayı değişimi, 2016 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2017 Kasım kapanış fiyatı (TL) 2017 Kasım aylık değişim (%) 2016 sonuna göre fark (%) Piyasa değeri (TL) Galatasaray 5,93 -28,64



-19,62 640.440.000 Trabzonspor 2,06 -19,22 -27,46



206.000.000 Beşiktaş 4,02 -10,86



0,50 964.799.999 Fenerbahçe 33,20 -3,88 -14,87 962.800.000