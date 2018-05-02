Füsun Saka, HT Cumartesi'de gizli koyları kaleme aldı. Deniz ülkesi Türkiye’de tatil için en iyi seçeneklerden biri mavi yolculuk. Antalya, Bodrum, Kaş, Marmaris gibi merkezlerden demir alan mavi tur tekneleri, her yıl binlerce kişiyi yeşille mavinin kaynaştığı Ege ve Akdeniz’in en güzel koylarına götürüyor. Ancak mavi yolculuk popüler hale gelince bu koylar da doğal olarak kalabalıklaştı. Bir koyda bazen 10 tekne birden demirliyor. Ama üzülmeyin, daha bakir olan koylar da var.

BÖRDÜBET

Marmaris Hisarönü Körfezi’ndeki Bördübet aslında ünlü bir mavi yolculuk durağı. Ama doğası onu öyle güzel gizliyor ki, sakin ve huzurlu bir yer olarak kalmayı sürdürebiliyor. Sadece tutkunları bu koyu ziyaret ediyor. Yani hâlâ gizli cennet sayılabilir. Burada doğa ve deniz birbirini kucaklıyor; pek çok bitki türü ve kuş çeşidi var. Bu nedenle bölgeye Amazon da deniyor. Gece Bördübet’te konaklarsanız size binlerce kuşun sesi eşlik edecek. Ve sabah güne yine kuş sesleriyle başlayacaksınız.

HER ŞEYİ UNUTTURAN YER: BÖRDÜBET KOYU!

KİSEBÜKÜ

Bodrum Yarımadası’nın doğusunda yer alan Mazı Köyü’nün koylarından biri. Yazın en sıcak döneminde bile çok kalabalık olmuyor. Yakındaki diğer koyların dibinde bulunan soğuk su kaynaklarından gelen akıntı sayesinde deniz akvaryum kadar berrak. Plajı ise çakıl taşlı. Kisebükü Koyu’nun tarihi çok eskilere, M.Ö 4000’lere kadar uzanıyor.

LACİVERT KOY: BİTEZ!

İNGİLİZ LİMANI

Gökova Körfezi’ndeki Değirmenbükü mevkiinde, mavi yolculuk teknelerinin demirleyebilmesi için çok korunaklı koylar var. Mesela İngiliz Limanı’nda olumsuz hava koşulları tekneleri kesinlikle etkilemiyor, çünkü burası doğal yapısı nedeniyle rüzgârlara kapalı. Her zaman sakin olduğu için de mavi yolculuğa çıkanların Gökova’da en sevdikleri yerlerden biri. Denizi ise özellikle derinde yüzmeyi sevenler için ideal.

TÜRKİYE'NİN KEŞFEDİLMEMİŞ SAKLI PLAJLARI!

Güneşin erken battığı koyda akşamları sadece sessizliğin sesini dinleyeceksiniz. Teknede yemek yerken kaşık çatal sesleri bile sizi rahatsız edebilir. Kisebükü’nde gece denize girmenizi öneririz; yüzerken yakamozları görmek gerçekten büyüleyici oluyor. Koyun adının neden İngiliz Limanı olduğuna gelince... İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemilerinden kaçan İngiliz denizaltıları, buraya sığınmışlar. Bu nedenle İngiliz Limanı olarak anılmaya başlanmış ve zamanla adı öyle kalmış.

BENCİK

Hisarönü Körfezi’ndeki Bencik Koyu tıpkı İngiliz limanı gibi rüzgârlara kapalı, dolayısıyla korunaklı. Deniz sığ ve dibi bataklık. Ama koyun manzarası şahane! Batısı Datça’ya, doğusu Marmaris’e bakıyor. Koyun girişinde iki küçük ada var: Dişlice ve Kameriye. Bencik’e kadar gitmişken Kameriye Adası’na da mutlaka uğrayın ve manastır ile antik güneş saatinin kalıntılarını gezin.

ÇEŞME, ALAÇATI GEZİ REHBERİ

MARMARA ADASI VE AVŞA GEZİ REHBERİ

HAMAM KOYU

Göcek’teki Hamam Koyu’nda bir gece demir atmanızı öneririz. Hem denizi, hem de kıyısı güzel. Tekneden inip yürüyüş yapabilirsiniz. Koydaki iskelenin yanında bulunan ve önemli bir kısmı suların altında kalmış olan Bizans manastırının kalıntılarını gezip fotoğraflayabilirsiniz.

DENİZSİZ KIYI KASABASI: DALYAN!

MERSİNCİK

Mersincik, Datça Yarımadası’nın uç kısmında Ege Denizi’ne bakan koylardan biri. Bodrum’dan başlayıp Datça’da son bulan mavi yolculuk rotasındaki son durak. Kuzey doğuya açık limanı, ormanlık dağlarla çevrili. Doğası şahane, tekneden inip uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Koyun 1.5 deniz mili (yaklaşık 2 km) güney doğusunda ise Mersincik Adası var.