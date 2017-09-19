22 | 24

"URAP Türkiye 2017-2018 sıralamasında bu yıl, etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75'lik dilim) sıralamaya dahil edilmiştir. Böylece ilgili alanlarda etkinlikleri bakımından önde gelen dergilerde yapılan yayınlara odaklanılarak sıralamada yayın kalitesinin öne çıkarılması hedeflendi. Beş yıllık toplam doküman göstergesinde ise daha önceki sıralamalarda olduğu gibi, her üniversitenin tüm makale ve tüm diğer dokümanları değerlendirmeye dahil alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi, yazar sayısı 500’den fazla olan çok yazarlı yayınlar değerlendirme dışında bırakılmıştır. Böylece üniversiteler arasında etki değeri en düşük dergilere yönelenler, sıralamada gerilerken etki değeri yüksek dergilere yönelen üniversiteler sıralamada yükseldi."