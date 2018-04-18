Türk Toraks Derneği, Türkiye’nin hava kalitesini ortaya koymayı hedefleyen bir bildiri yayımladı. Yapılan analizlere göre; 2017 yılında Türkiye’nin havası en kirli şehri Amasya; en temiz ili ise Artvin oldu.

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HAVASI EN KİRLİ ŞEHİR AMASYA

Yapılan çalışmada 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın kamuoyuna açık verileri partikül madde (PM 10) yönünden analiz edildi. Türkiye genelinde 203 istasyonda hava kalitesi izlemi yapıldı. 203 istasyonun 180’inde (yüzde 89) yıl boyu yeterli ölçüm gerçekleştirildi.

2017 yılında Türkiye’nin havası en kirli şehri Amasya oldu. Kirlilik limitini yıllar içerisinde aşan diğer iller ise şöyle; Bursa, Manisa, Adana, Denizli ve Niğde olarak belirlendi. Türkiye’nin havası en temiz olan şehri ise Artvin olarak belirlendi.

RİZE'NİN TAHTI SALLANDI MI?

2017'nin Kasım ayında Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Derneği tarafından yapılan “Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlıklı” sempozyumunda ise en temiz ilin Rize olduğu açıklanmıştı.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek, "Gerçek bilimsel ölçüt sadece Rize’deki insanların sağlıklı hava soluduğuna, ülkedeki diğer insanların boğulduğuna, nefes alamadığına işaret ediyor. Hepimiz Rize’ye gitmek zorundayız. Rize bunu kaldıramazsa Türkiye’yi cennete çevirmek zorundayız" açıklamasında bulunmuştu.

Son yapılan açıklamada Artvin'in en temiz il olması, Rize'nin havası da kirlendi mi? sorusunu akıllara getirdi. Konuya açıklık getiren Prof. Dr. Osman Elbek, şunları söyledi: "1 Ocak ile 31 Aralık 2017 arasındaki haritamızda Rize 21 mikrogram/metreküp değerinde. Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği 20 mikrogram/metreküp değerinin hemen üzerinde. O yüzden kirli gibi duruyor. Ama Artvin ve Rize uzun zamandır Türkiye'nin en temiz illerinden ikisi. Bir puanlık nedenle haritada kirli gibi görünüyor. Şimdi Rize'nin kirli görünmesi dönemsel olmasından da kaynaklanıyor. Ancak Türkiye'de halihazırda en temiz yerler Karadeniz'in kuzeyinde... Hala oralar en temiz yerler, dolayısıyla kirletmemek lazım.

Eğer ölçü 20 ise 21'lik değer çok önemli değil. Keşke Türkiye'deki bütün şehirler, Rize kadar kirli (!) olsa... Keşke her yer 21'lik değere sahip olsa, o zaman hiçbir sorun olmaz.Ulusal mevzuata göre Türkiye'nin havası oldukça kirli."

İŞTE EN KİRLİ ŞEHİRLER

İstanbul’un Kimi İstasyonlarında Günlük Aşım (> 50µg/m3)

İSTASYON AŞILAN GÜN SAYISI KİRLİLİK Esenyurt 155 110 Başakşehir 100 106 Ümraniye 97 51 Alibeyköy 90 105 Şirinevler 83 91 Aksaray 80 97 Yenibosna 76 97 Kadıköy 59 110

Ankara İlinde Günlük Aşım (> 50µg/m3)

İSTASYON AŞILAN GÜN SAYISI KİRLİLİK Kayaş 217 131 Sıhhiye 200 112 Demetevler 177 92 Keçiören 120 111 Cebeci 114 103 Dikmen 106 105 Sincan 102 105 Bahçelievler 82 101

İzmir İlinde Günlük Aşım (> 50µg/m3)