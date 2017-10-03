Türkiye'nin fındıktan kaybı 100 milyon dolar

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2017-2018 fındık ihracat sezonunun Eylül ayı rakamlarını değerlendirerek, çarpıcı tespitlerde bulundu.
Karan, fındık ihracatı miktar bazında yerini korurken, gelir bazında kan kaybettiğini, aradaki farkın birilerin cebine gittiğini, dünyanın ise geçmiş yıllara göre daha ucuz fındık yediğini ifade etti.
2015 ve 2017 yılının ilk ayında miktar bazında ihracat rakamının aynı olduğunu belirten Karan, "Eylül 2015 tarihinde 28 bin 298 ton fındık ihracatı karşılığında 295 milyon dolar döviz girdisi sağlayan Türkiye'nin bu yılın aynı döneminde 28 bin 111 ton fındık ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 187 milyon 458 bin dolar döviz girdisi sağladı. Dünya fındık ihracatının yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye gelir bazında kayba uğratıldı" ifadelerini kullandı.
"2015 yılında ortalama 13 liradan işlem gören fındığın, şu anda serbest piyasada 9.50 liradan işlem gördüğünü" hatırlatan Karan açıklamasını şöyle sürdürdü:
- Ülkemizin ve üreticimizin nasıl zarara uğratıldığı rakamlarla apaçık ortadadır. Düşük fındık fiyatı ülkemize sağlanan döviz girdisini de etkilemiştir. 2015 yılının ilk ayında fındıktan 295 milyon dolar gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 187 milyon 458 bin dolar gelir elde edilmiştir. Aradaki 100 milyon dolar birilerinin cebine giderken, bu dönem Avrupalı ucuz ucuz fındık yemiştir. Ayrıca 2015 yılında 2.90 lira civarında olan dolar kurunun şu anda 3.50 liranın üzerinde olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kısacası her yönüyle kaybeden ülkemiz ve fındık üretimiz olmuştur. Hiç kimse hayal dünyasında yaşayarak, fındık ihracat rakamlarını ilk yandan çok iyi gibi göstermeye çalışmasın. Miktar aynı gelir düşük. Bunun neresi başarı. Fındık ihracatından elde edilen döviz girdisini düşüreceksin, sonrada çıkıp ihracat rakamlarıyla övüneceksiniz. Fındık ihracatında gelir düşerken, çikolata fiyatlarının ise yerinde saymadığını biliyoruz. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
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