Türkiye'nin fındıktan kaybı 100 milyon dolar

Ülkemizin ve üreticimizin nasıl zarara uğratıldığı rakamlarla apaçık ortadadır. Düşük fındık fiyatı ülkemize sağlanan döviz girdisini de etkilemiştir. 2015 yılının ilk ayında fındıktan 295 milyon dolar gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 187 milyon 458 bin dolar gelir elde edilmiştir. Aradaki 100 milyon dolar birilerinin cebine giderken, bu dönem Avrupalı ucuz ucuz fındık yemiştir. Ayrıca 2015 yılında 2.90 lira civarında olan dolar kurunun şu anda 3.50 liranın üzerinde olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kısacası her yönüyle kaybeden ülkemiz ve fındık üretimiz olmuştur. Hiç kimse hayal dünyasında yaşayarak, fındık ihracat rakamlarını ilk yandan çok iyi gibi göstermeye çalışmasın. Miktar aynı gelir düşük. Bunun neresi başarı. Fındık ihracatından elde edilen döviz girdisini düşüreceksin, sonrada çıkıp ihracat rakamlarıyla övüneceksiniz. Fındık ihracatında gelir düşerken, çikolata fiyatlarının ise yerinde saymadığını biliyoruz.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan