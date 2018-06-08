Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından geçmişte yaşanan doping olayları nedeniyle Türkiye'ye verilen 1 yıllık men cezası kalktı. Türkiye, böylece haziran ayında İspanya'da düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları'nda yarışma hakkı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Olimpiyatlarda derece almış sporcularımızın numunelerinin yıllar sonra tekrar analiz edilmesinin neticesinde pozitif vakalar tespit edilmiş ve IWF yaptığı toplantı sonucu Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeye 1 yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermiş olup bu süre 19 Ekim 2017'de başlayıp, 19 Ekim 2018'de sona erecekti. Ancak Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ile yapılan ortak çalışmalar ve toplantılarımız neticesinde IWF'nin federasyonumuzdan talep ettiği eğitim seminerleri ve diğer hususlar Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilmiş ve ülkemize defalarca gelerek numune alma işleminde bulunan IWF yetkililerince herhangi bir sorun yaşanmamış tüm kriterler yerine getirilmiştir. Federasyon Başkanlığımızca bu süreçte IWF ile koordineli bir şekilde gayretli çalışmalar yapılması neticesinde, cezamızın kısaltılması için gerekli caba sarf edilmiş ve IWF İzleme Komisyonu'nun Haziran ayında yaptığı son değerlendirmesi sonucunda cezamız büyükler kategorisinde 4 ay, gençler ve yıldızlar kategorisinde ise 6 ay kısaltılarak haziran ayında İspanya'da yapılacak olan 18. Akdeniz Oyunları dahil olmak üzere uluslararası müsabakalara katılma hakkı elde edilmiştir."