SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir?

16.06.2018 - 04:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Günümüzde her yiyeceğe ulaşmak oldukça kolaylaştı ancak bu lezzetlerin en çok hangi şehirlere özgü olduğunu biliyor musunuz? İşte kendi şehrinde denenmesi gereken Türkiye'nin dört bir yanından en özel lezzetler...

  • 1 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    1 | 84

    Ali nazik, Gaziantep

     

  • 2 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    2 | 84

    Tantuni, Mersin

  • 3 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    3 | 84

    Pideli köfte, Bursa

  • 4 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    4 | 84

    İçli köfte, Gaziantep

  • 5 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    5 | 84

    Kaburga dolması, Diyarbakır

     

  • 6 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    6 | 84

    Kuyu tandır, Kastamonu

  • 7 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    7 | 84

    Testi kebabı, Yozgat

     

  • 8 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    8 | 84

    Ankara Tava, Ankara

     

  • 9 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    9 | 84

    Patlıcan kebabı, Şanlıurfa

     

  • 10 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    10 | 84

    Kabak çiçeği dolması, Muğla

  • 11 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    11 | 84

    Zahter salatası, Hatay

     

  • 12 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    12 | 84

    Bafra pidesi, Samsun

     

  • 13 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    13 | 84

    Şambali, İzmir

     

  • 14 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    14 | 84

    Midye dolma, İzmir

     

  • 15 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    15 | 84

    Badem köftesi, Muğla

     

  • 16 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    16 | 84

    Adana kebap, Adana

  • 17 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    17 | 84

    Perde pilavı, Siirt

     

  • 18 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    18 | 84

    Tandırda kalkan, İstanbul

     

  • 19 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    19 | 84

    Katmer, Gaziantep

     

  • 20 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    20 | 84

    Etli yaprak sarma, Tokat

     

  • 21 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    21 | 84

    Aşure, İstanbul

     

  • 22 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    22 | 84

    Atom kokoreç, İzmir

     

  • 23 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    23 | 84

    Beyran, Gaziantep

     

  • 24 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    24 | 84

    Büryan kebabı, Siirt

     

  • 25 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    25 | 84

    Çömlek pilavı, Giresun

     

  • 26 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    26 | 84

    Çiğ börek, Eskişehir

     

  • 27 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    27 | 84

    Lor sarma, Bayburt

     

  • 28 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    28 | 84

    Karalahana çorbası, Ordu

     

  • 29 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    29 | 84

    Demir tatlısı, Erzurum

     

  • 30 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    30 | 84

    Vişne yaprağı sarması, Malatya

     

  • 31 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    31 | 84

    Tokat kebabı, Tokat 

     

  • 32 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    32 | 84

    Döner, Kastamonu

     

  • 33 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    33 | 84

    Erişte, Kastamonu

     

  • 34 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    34 | 84

    Islama köfte, Adapazarı

     

  • 35 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    35 | 84

    Isparta kebabı, Isparta

     

  • 36 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    36 | 84

    İskilip dolması, Çorum

     

  • 37 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    37 | 84

    Zeytinyağlı imambayıldı, İstanbul

     

  • 38 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    38 | 84

    Nokul, Sinop

     

  • 39 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    39 | 84

    Diyarbakır tavası, Diyarbakır

     

  • 40 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    40 | 84

    Haşlama içliköfte, Kahramanmaraş

     

  • 41 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    41 | 84

    İskender, Bursa

     

  • 42 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    42 | 84

    Kabak tatlısı, Hatay

     

  • 43 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    43 | 84

    Kalburabastı, Sivas

     

  • 44 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    44 | 84

    Keşşir dolması, Hatay

  • 45 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    45 | 84

    Künefe, Hatay

     

  • 46 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    46 | 84

    Lahmacun, Gaziantep

     

  • 47 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    47 | 84

    Ayvalı taraklık, Gaziantep

     

  • 48 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    48 | 84

    Mantı, Kayseri

     

  • 49 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    49 | 84

    Paça çorbası, Kahramanmaraş

     

  • 50 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    50 | 84

    Su böreği, Konya

     

  • 51 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    51 | 84

    Revani, Sinop

     

  • 52 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    52 | 84

    Sütlaç, Hamsiköy-Rize

     

  • 53 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    53 | 84

    Çiçek bamya, Konya

     

  • 54 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    54 | 84

    Tava ciğer, Edirne

     

  • 55 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    55 | 84

    Tavukgöğsü, İstanbul

     

  • 56 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    56 | 84

    Un helvası, Tokat

     

  • 57 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    57 | 84

    Uşak tarhanası, Uşak

     

  • 58 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    58 | 84

    Erikli yavan sarma, Tokat

     

  • 59 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    59 | 84

    Yuvalama, Gaziantep

     

  • 60 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    60 | 84

    Konya tarhanası, Konya

     

  • 61 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    61 | 84

    Sütlü incir tatlısı, Aydın

     

  • 62 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    62 | 84

    Balkan köftesi, Kırklareli

     

  • 63 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    63 | 84

    Yağlama, Kayseri

     

  • 64 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    64 | 84

    Baklava, Gaziantep

     

  • 65 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    65 | 84

    Bakla sarması, Amasya

     

  • 66 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    66 | 84

    Şiş köfte, Burdur

     

  • 67 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    67 | 84

    Şiveydiz, Gaziantep

     

  • 68 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    68 | 84

    Pehli pilavı, Tokat

     

     

  • 69 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    69 | 84

    Sakarca mıhlaması, Ordu

  • 70 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    70 | 84

    Cağ kebabı, Erzurum

     

  • 71 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    71 | 84

    Sivas köfte, Sivas

  • 72 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    72 | 84

    Mıhama, Trabzon

  • 73 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    73 | 84

    Madımak, Sivas

  • 74 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    74 | 84

    Zeytinyağlı enginar dolması, Ege Bölgesi şehirleri

  • 75 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    75 | 84

    İç pilav, İstanbul

     

  • 76 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    76 | 84

    Burma kadayıf, Diyarbakır

     

  • 77 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    77 | 84

    Firik pilavı, Gaziantep

  • 78 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    78 | 84

    Sarıyer böreği, İstanbul

  • 79 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    79 | 84

    Yüzük çorbası, Adana

  • 80 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    80 | 84

    Taş kadayıf, Hatay

     

  • 81 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    81 | 84

    Etli ekmek, Konya

     

  • 82 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    82 | 84

    Cennet çamuru, Kilis

     

  • 83 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    83 | 84

    Beyaz baklava, Zonguldak

     

  • 84 Türkiye'nin hangi şehrinde ne yenir? Anadolu'nun yöresel lezzetleri
    84 | 84

    Köme, Gümüşhane

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X