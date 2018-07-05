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Şahinkaya Kanyonu’na şehir dışından gelen vatandaşlar, “Buraya ilk kez geliyoruz. Gerçekten Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri. Karadeniz’e gelindiğinde mutlaka görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir yer. Doğası mükemmel ve büyüleyici.